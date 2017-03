Juristid paljastavad: kõige räigemad saladused, mida abikaasad on teineteise eest varjanud

Kuid kui lahutuse käigus selgub, et üks osapool on kiivalt varjanud kõigi koosoldud aastate jooksul mõnd saladust, võivad asjad suisa käest minna. Redditis jagavad lahutusadvokaadid oma praktikast kõige räigemaid juhtumeid, kus üks abikaasa on teise eest midagi varjanud.

1. Kinnisvara. Üks rikas mees suutis lahutuse ajal naise eest varjata tõsiasja, et ta omab kaht kortermaja, ookeaniäärset penthouse’i ja naftamaardlat. Saladus tuli ilmsiks alles pärast mehe surma, kui ta osa varast poegadele pärandas, kes tutvusid varade ajalooga.

2. Prostituut ja zoofiilia. Üks jurist meenutab, kuidas tema klient tunnistas, et on käinud prostituudi juures, kuid «see oli Kanadas, nii et see ei loe». Kuna naine oli pannud lahutuse põhjusena kirja ka zoofiilia, pidi jurist selle kohta oma kliendilt aru pärima. Selgus, et mees oli ühel õhtul purjus peaga naisele helistanud ja öelnud, et seksis kitsega, kuid vandus advokaadile, et oli tegelikult nalja teinud ning midagi sellist polnud juhtunud.

3. Kitseporno. Ühe härra lahutus tundus olevat üsna tavapärane, kuid mees oli närviline ning tunnistas oma juristile, et kuna tal on sügav pornohobi, siis kardab ta, et naine kasutab pornot lahutuses tema vastu. Kuna jurist kartis, et osa tema «ebatavalisest» pornost võib olla seadusevastane lastepornograafia, pidi ta täpsustavaid küsimusi küsima. Selgus, et mehe huviks on... kitsed.

4. Multimiljonidollariline varandus. Austraalias tegi üks lahutav mees maksuametile rohkem kui kümne miljoni dollari suuruse ettemakse. Maksuametnikud pidasid seda eksituseks ning kandsid pool aastat hiljem raha tagasi – mees oli selle ajaga aga edukalt lahutanud ning raha jäi samuti talle.

5. Salajane teine (ja kolmas!) perekond. Mees lahutab pärast oma naise rohkem kui kümnel korral petmist. Sissetulek: 1,5 miljonit dollarit. Lahutusprotsess on peaaegu lõpule viidud, kui selgub, et mehel on Seattle’is teise nime all teine perekond ning seal on tema sissetulek 14 miljonit dollarit. Kuid seegi pole veel kõik – mehel on kolmas perekond Tšehhis, kust ta omal ajal kohtu eest põgenemiseks ära kolis.

6. Mänguvõlg. 1,8 miljoni dollari suurune hasartmänguvõlg, millest inimest esindavad juristid polekski teada saanud, kui teine osapool poleks esitanud vastavaid andmenõudeid.

7. Tulekahju. Lahutaval naisel õnnestus mehe eest mõnda aega varjata, et ta pani maja põlema (mees ei elanud enam seal). Mees sai lõpuks asjast teada (kuna sõitis majast mööda ning nägi kahjusid) ning naine süüdistas juristi, et too reetis ta usalduse. Ühtlasi ähvardanud naine oma juristi sekretäri kägistada.

8. Naisteriiete kandmine. Mees armastas kanda oma naise riideid ja aluspesu. Naine tahtis temast lahutada, kuna arvas, et tal on afäär.