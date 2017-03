Teadlased leidsid: laste saamine tähendab pikemat eluiga

Rootsi teadlased avaldasid sel kuul oma uuringu tulemused. Nad analüüsisid riiklikku statistikat, rohkem kui 704 000 meest ja 725 000 naist alates 60 eluaastast. Teadlased analüüsisid inimese haridust, abielustaatust ja seda, kas tal on lapsi ning võrdlesid seda riskiga surra.

Nagu oodata oligi, siis iga uuringus osaleja risk surra, suurenes iga elatud aastaga. Huvitaval kombel leidsid teadlased, et need naised ja mehed, kellel olid lapsed, nende risk surra oli madalam. Emad elasid nende katse järgi keskmiselt 1,5 aastat kauem kui naised, kellel ei olnud lapsi. Isad elasid keskmiselt isegi 2 aastat kauem kui mehed, kellele ei olnud lapsi, vahendab Marie Claire.

Mis on selle põhjus?

Teadlased usuvad, et siin on midagi pistmist sellega, et lapsed aitavad ja hoolitsevad oma vanemate eest, kui viimased vanemaks saavad.

Teadlased ütlevad, et see oli puhtalt vaatluse tulemusena saadud vastused ja seda on keeruline tõestada, et nii kindlasti läheb. Samas kinnitab rootsi teadlaste uuring sarnaseid uuringuid, mida on tehtud ka varem.