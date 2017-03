Itaalia modell võitleb vetsus vihakommentaaridega

Neiu otsustas aga vihkajatele geniaalsel viisil vastu astuda: ta printis õelad kommentaarid vetsupaberi peale, postitas pildi internetti ning kirjutas juurde: «Puhasta end sündsalt.»

Mõned temale suunatud sõnumitest kritiseerisid naist liiga paljastavate riiete kandmise eest, näiteks kirjutas üks kiusaja: «Kas ma olen ainus, kelle meelest on iga pilt Chiara Nastist vulgaarne? Isegi kui ta kannab kõrgmoodi puudub temas igasugune elegants.» Teine nimetas Chiarat «ignorantseks kretiiniks».

Praeguseks on Chiara vetsupaberipostitus kogunud ligi 25 000 like’i ning üle 500 kommentaari, kus teda geniaalse lähenemise eest kiidetakse, kirjutab The Local.

Pulirsi in modo decente #forhaters A post shared by Chiara Nasti (@nastilove) on Mar 15, 2017 at 9:24am PDT

Itaaliaski on sotsiaalmeediakiusamise teema viimasel ajal teravalt fookuses olnud. Septembris kiitis valitsus heaks küberkiusamise vastase seaduse, kuna mitmed teismelised olid end kiusamise tõttu tapnud.

Eelmisel kuul kirjutas poliitik Laura Boldrini Facebooki loojale Mark Zuckerbergile avaliku kirja, milles kritiseeris meest, et tema sotsiaalmeediakanalis on liiga palju vihkamist ning on tagumine aeg midagi ette võtta. Boldrini on varem avalikustanud viha- ja ähvardussõnumeid, mida ta on Facebooki teel saanud, kuna ta tahab tähelepanu tõmmata sellele levinud ja mitte vastuvõetavale fenomenile – sotsiaalmeedia kasutamisele vihasõnumite edastamiseks.