Tervitame kevadet: kuldne väejook ehk kurkumipiim

Kurkum ehk kollajuur on laialdaselt levinud vürts karrides, samuti muna ja riisi kuldseks toonimisel. Kõige lihtsam on seda tervendavat juurt kasutada aga erinevates toniseerivates jookides, mis panevad energia liikuma ega luba haigustel kimbutama tulla.

Fiskarsi köögimeistrid jagavad retsepti, kus kohtuvad särtsakas ingver, mahe kurkum ja magus mesi.

Kurkumipüree

½ dl riivitud kurkumit

½ dl riivitud ingverit

2 spl rafineerimata kookosõli

musta pipart

1-2 tl vett

Valmistamine:

Värske kurkumi riivimiseks soovitame kasutada kummikindaid, sest kollane värv jääb üsna lihtsalt nahale.

Alustuseks riivi ingver ja kurkum, sega hulka kookosõli ja must pipar. Aja pann kuumaks ning aseta valminud segu pannile. Lisa vesi ja kuumuta mõned minutid. Seejärel vala aromaatne segu blenderisse ning püreesta ühtlaseks. Lõpuks jahuta segu ja pane õhukindla anumaga külmikusse, kus ta säilib viis päeva. Nii saab väejooki valmistada lihtsa vaevaga vabalt valitud hetkel.

Kuldne piim

5 dl piima (vastavalt soovile taimset või loomset)

2 tl kurkumi püreed

1 tl kurkumi pulbrit

2 tl mett

Valmistamine:

Võta külmikust kurkumipüree ja pane koos meega potti soojenema. Varsti lisa ka piim ja kuumuta soovitud temperatuurini. Kui kodus on olemas piimavahustaja, siis võib jätta väikese koguse piima potti kallamata, et see siis eraldi anumas mõnusalt vahuseks ajada.

Nüüd on õige aeg piimale veelgi kuldsema jume andmiseks kurkumipulbrit juurde lisada.

Lõpuks vala segu potist kahte tassi, sega ning lisa ka mõnusalt vahune piim.

Fiskarsi köögimeistrid soovitavad kuldset piima nautida salatirohke wasabi-toorjuustu ja lõhe vesikringliga. Kui viimast käepärast pole, naudi särtsakat kooslust täistera kukliga.