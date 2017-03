Vaata, mida Tallinnas kevadvaheajal teha!

Pealinna muuseumid kutsuvad märtsivaheajal lapsi lõbusatesse linnalaagritesse. Nii on juba seitsmendat korda Tallinna vanalinnas toimumas 1.–3. klasside õpilastele mõeldud vahva linnalaager «Kaheksa ühe hoobiga», mis leiab aset 21.–24. märtsil. Nagu nimigi ütleb, ühendab see kaheksat Tallinna muuseumi ning neli päeva kestvas laagris saab osa nii Eesti Ajaloomuuseumi, Eesti Lastekirjanduse Keskuse, Eesti Loodusmuuseumi, NUKU teatri ja muuseumi, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi, Eesti Tervishoiumuuseumi kui ka Eesti Kunstimuuseumi Niguliste muuseumi tegevustest. Pea kõik ettevõtmised toimuvad vanalinnas, ühe kilomeetri raadiuses. «Kaheksa ühe hoobiga» laager pakub kaasahaaravaid ning lustakaid haridusprogramme, tänu millele on iga päev eri näo ja teoga. Täpsem info NUKU teatri kodulehelt.

Tallinna linnamuuseum ootab väikeseid teadmishimulisi lapsi 22. märtsil ühepäevasesse linnalaagrisse, kus seekord hakatakse ajaränduriteks! Laagris saab teada, mida mängisid lapsed 100 aastat tagasi, mida pisteti põske 500 aasta eest ning palju muud põnevat. Laager sobib 8–12-aastastele lastele ja toimub 22. märtsil kell 10–16. Lisainfot muuseumi koolivaheaja ürituste kohta leiab Tallinna linnamuuseumi kodulehelt.

Kogu linnalaagrite kavaga saab tutvuda Tallinna noorteinfo lehel.

Energia avastuskeskus kutsub 8–12-aastaseid lapsi 22. märtsil eestikeelsele ja 23. märtsil venekeelsele «Päris hea biidi avastuspäevale». Avastuspäeval uuritakse Energia avastuskeskuse leiutaja Aare Baumeri juhendamisel, kuidas teha isejoonistatud mustritest põnevat muusikat ja panna trummitaldrikud mõnusat biiti taguma. Seejärel minnakse planetaariumi kosmosereisile, pannakse välgunooled tantsima ja aetakse juuksed püsti. Mustritest, olgu need kampsunil või ise paberile joonistatud, saab teha muusikat. Kärtsu ja mürtsu saab aga teadusteatris teha Paiste trummitaldrikute installatsiooniga, millega uuritakse lähemalt, miks eri taldrikud eri hääli teevad ja kuidas saada kokku üks hea biit. Avastuspäevale on vajalik eelnevalt registeeruda (kuni 20. märtsiks) meiliaadressil info@energiakeskus.ee. Lisainfot leiab avastuskeskuse kodulehelt.

20. märtsil alustavad kevadkoolivaheaja programmiga ka Tallinna noortekeskused. Kavas on nii linnalaagrid, sportlikud võistlused kui ka muud põnevat. Männiku noortekeskus teeb 20. märtsil kell 12.30 algust koolivaheajaprojektiga «Kevadine». Esimese üritusena on toimumas kevade tervitamise tseremoonia, kus koos lastega võetakse vastu saabuv kevad ning isutatakse mulda ka esimesed muruseemned. 23. märtsil kell 16 tuleb Männiku noortekeskusesse oma elust ja tööst rääkima noor teatri- ja filminäitleja Roland Laos, kes on tuntust kogunud filmis «Polaarpoiss».

Tutvuge ka noortekeskuste koolivaheaja programmiga.

Spordihuvilised lapsed ja noored saavad Pääsküla noortekeskuses 20.–24. märtsil osaleda talveolümpia võistlustel, kus igapäevaselt leiab aset kolm olümpiaala, milles noored mõõtu saavad võtta. Võistlusalad tehakse teatavaks vahetult enne ürituse algust ja parimad saavad ka autasustatud.

Vaba aja keskused Mähel ja Kosel pakuvad alates 20. märtsist nii kunstiteemalisi töötubasid, meisterdamist kui ka füüsikale ja keemiale pühendatud tegevusi. 20. märtsil võetakse ette kevade saabumist tähistavad tegevused, kus ühiselt meisterdatakse kevadeteemalisi kaunistusi. 21. märtsil kell 12–17 saavad lapsed ja noored osaleda lustlikul teaduspäeval ning teha põnevaid teaduskatseid. Tutvust saab teha ka robootikamaailmaga. Põneva üritusena on 22. märtsil plaanis aga teemapäev, mil noored saavad üheks päevaks kohad ära vahetada noorsootöötajatega ja proovivad, kuidas on olla noortekeskuses noorsootöötaja. Sellel puhul viivad noored ise läbi mitmesuguseid tegevusi ja liikuvusmänge.

Pealinna koolivaheajainfot koondas ning vahendas Tallinna Spordi- ja Noorsooamet aadressil Noortegija.ee.