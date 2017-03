Üks hea põhjus, miks käia duši all õhtuti

Kuum või soe dušš õhtuti aitab paremini magama jääda, vahendab Woman’s Health Magazine. Dr. Dianna Augelli New Yorgist kinnitab, et uuringute järgi aitab soe vesi rahuneda ja lõõgastuda. Asja võti on õige ajastus.

«Sooja duši all ei tasu käia vahetult enne magama minekut, vaid umbes üheksakümmend minutit enne, kui hakkad voodisse sättima,» selgitab dr. Augelli.

Pärast pesu hakkab su keha jahtuma ja keha temperatuur langeb, see on märk sellest, et oleks aeg magama minna. Kohe pärast dušši tunned sa ennast veel aktiivsena, aga natukese aja möödudes peaksid tundma, kuidas su keha ja meel järk-järgult väsima hakkavad. Neile, kellel on probleeme uinumisega, võib see tõeliseks abiks olla.