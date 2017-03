Spetsialistid vastavad: mida teha, kui pesumasin haiseb?

Palusime Kommuuni spetsialistidel nõu anda – kuidas võidelda haisva pesumasinaga. Eraisikust koristaja Riti Karu soovitab alustada korralikust puhastamisest – puhastada ära kõik kummitihendid, samuti pesumasina alumine filter (väike luuk pesumasina allosas). «Pärast iga pesu tuleks pesumasina luuk lahti jätta,» soovitab Karu.

Lisaks tee masinale tühipesu 90kraadise programmiga, seejuures pesupulbrilahtrisse lisa 2 spl soodat ja pesuloputussahtlisse üks klaas äädikat. «Sellist pesu tuleks teha kuus vähemalt korra!» Alternatiivina soovitab Riti Karu panna trumlisse pudel Ace’i ning samuti teha 90kraadine tühipesu.

Ka Rene Tühane firmast Kuldsed Käed OÜ soovitab läbi viia pesumasina puhastuse ning pesukordade vahel hoida luugid avatud ja õhutatud.

Riti Karu lisab veel, et on ka võimalus, et hais tuleb torudest, selle vastu aitab, kui sulgeda pärast pesu veekraan. «Eramajades tuleks vahetada sel juhul ka veefiltrid, kuhu samuti sodi koguneb,» selgitab Karu. «Sellist haisu põhjustavad minu meelest geelipadjad, mis alati ära ei lahustu ja tihtipeale jääb pärast pesu geelipadja pakend masinasse alles.»