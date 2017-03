Sellel ajal seksimine aitab edendada su karjääri

Ajakirjas Journal of Management avaldati sel kuul uuring, kus jälgiti 159 abielupaari. Töötajad, kes seksisid tööpäevale eelneval õhtul, olid järgmisel päeva paremas tujus, mis tõi omakorda kaasa paremad töötulemused. Tundus, et eelmise õhtu seksi «efekt» töötas umbes 24 tundi ning samavõrd hästi mõjus see nii meestele kui naistele, isegi pärast seda, kui uurijad olid arvestanud abielupaari suhte rahulolu ja uneharjumustega.

Üks uuringu autoreid, organisatsioonikäitumise ekspert Keith Leavitt ütleb, et uuringu tulemusi ei tasuks alahinnata. «Terve suhte säilitamine tähendab ka elutervet seksuaalelu ja see aitab töötajatel olla rõõmsam ning tööle paremini pühenduda. Sellest aga võidavad nii töötajad kui ka organisatsioonid,» vahendab LiveStrong Leavitti sõnu.

Seksijärgse «pilvesoleku» üks põhjuseid on ilmselt kehas möllavad heaoluhormoonid – serotoniin, dopamiin, oksütotsiin.

Sama uuring leidis ka, et töö koju viimine – töökõnedele kodus vastamine või e-kirjadega tegelemine – on seksuaalelule kahjulik. «Tehnoloogia teeb küll vastupandamatuks võimaluse alati ühenduses olla, kuid parem oleks võtta juhe seinast, mil saad. Tööandjad peaksid töötajatel soovitama töövälisel ajal olema täiesti tööst väljalülitatud,» soovitab Leavitt. «See on aga meeldetuletuseks, et seksil on sotsiaalseid, emotsionaalseid ja füsioloogilisi kasutegureid ja on tähtis teha sellest prioriteet. Lihtsalt tee seksi jaoks aega!»