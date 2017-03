Spetsialist vastab: kui kaua peaks kestma suguühe?

«Milline on hea suguühte pikkus? Ma olin seni arvanud, et mida pikem see kestab, seda parem, kuid mu uus tüdruksõber ütleb mulle, et tal hakkab igav,» kirjutab portaalile üks murelik meesterahvas.

«Kuigi mõned naised võivad nautida segamatut pikka suguühet, siis enamik siiski seda ei tee,» vastab Cox. «Meie loomulik vaginaalne libestus kipub pika aja peale ära kuivama ja seks muutub valulikuks. Rääkimata sellest, et ka igavaks. Kui sa samas asendis liiga pikalt seksid, võid olla kindel, et me oleme oma peas juba viis korda oma homse tööpresentatsiooni läbi mänginud, selle asemel, et ekstaasis ohkida. Keskmiselt on erinevad uuringud näidanud, et eelistatavaks suguühte pikkuseks on 5-13 minutit. Enamik mehi saab pärast orgasmi pärast kaht minutit.»