Eesti parim Iiri kohvi valmistaja on Pegasuse restorani vanembaarmen Vyacheslav Ilichev

Helger Aava on väga rahul ürituse formaadiga, arvestades, et tegu oli esmakordse üritusega. Tema arvates olnuks ideaalne see, kui üritusel oleks viimast otsust tegev peakohtunik, eelnevalt oleks tehtud briifing, kus oleks ka ärevil võistlejad saanud midagi üle küsida ning mõni barista oleks võinud eelnevalt võrdluseks valmis teha klassikalise Iiri kohvi ning sealt edasi looks igaüks juba oma «twisti». Ja mõistagi on samuti Iiri kohvi valmistamise maailmameistri tiitliga Aaval öelda kiidusõnad kohtunik Ott Kiivikasele.

Baarikülastajast kohtunikuna otsustajate sekka kutsutud Ott Kiivikas tunnistab esialgset kartust, et tema hinnangud ei lähe kokku nende kohtunike omaga, kes teavad baarmenite-baristade maailmast kõike, kuid üllatuslikult langesid need suures osas ühte. «Kõik võistlejad tegid midagi omamoodi, aga parimad tööd olid need, kus kõike oli mõistlikult ja mõõdukalt,» jutustab kulturistist kohtunik. «Mõnegi töö puhul oli protsess tugev, aga tulemus mitte. Ka töö käigust jutustamine oli kaootiline, ehk ei peaks mitte komponente tutvustama, vaid rääkima kokteili lugu,» arvab ta. Otile olid üllatuseks just lisatavad ained, näiteks Himaalaja sool.

Võistlustel kasutatud Teeling Whisky pani välja üks korraldajatest Altia Eesti, kohvioad said osalejad ise The Brick röstlas välja valida ning ürituse toimumispaiga korraldajaks oli restoran Trühvel. Parimale kokteilivalmistajale oli autasuks vabalt valitud asi, kinkekaart või reisivautšer 500 euro väärtuses, lisaks auhinnad Teeling Whiskey ja The Brick Coffee Roastery poolt.