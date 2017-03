Kevadised ilutrendid: depilatsioon ja suurem tähelepanu hoolitsetud nahal

Tartus asuv Võlumaa ilusalong näeb kevadiste iluteenuste valikus hoogustuvat depilatsioonide tegemist ja naha turgutamist. Ilusalongi juhataja Marika Liik sõnul on näha, et kevade saabumisega on hoogustunud erinevate depilatsioonide tegemine.

«Kevad on just see aeg, mil alustatakse depilatsiooniprotseduuridega, et suvele oleks võimalik vastu minna juba hõredama karvakasvuga ja seda kinnitab ka meie salongis depilatsioonideks aina kasvav broneeringute arv,» räägib salongi perenaine kevadistest ilutrendidest.

Kosmeetikute juurest valitavatest protseduuride suundadest veel rääkides toob Marika Liik välja ka näo- ja dekoltee niisutavaid nahahoolitsusi. «Talv on jätnud oma jälje ja nahal on vitamiinivarud ammendunud, nii ongi meil kosmeetiku juures hoogustunud lisaks depilatsioonidele ka niisutavate nahahoolitsuste tegemine» ütleb Liik ja lisas et ka ta ise on praegu vahetamas talviseid kreeme kevadiste vastu ja nahale turgutavaid hoolduseid võtmas.

«Naisena soovid ju ikka särada,» tõdeb Liik ja annab siinjuures kevadeks ka järgmiseid ilusoovitusi.