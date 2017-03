MOEAJALOOTUND: kübarate võidukäigust vaat et unustatud nišitooteni

Kübar on alati oma kandja staatust demonstreerinud – mida uhkem peakate, seda tähtsam ja jõukam inimene. Selle tunnuseks on vastavalt disaineri visioonile vormis püsimine. Soositumateks kübara materjalideks on olnud vilt, nahk, õled ning õmmeldud riie. Läbi ajaloo on kübaraid kaunistatud sulgede, pitsi, karusnaha jne kuni purjelaeva mudeliteni välja. Kübara vastandiks võib lugeda kõiki teisi naise peakatteid, mis aegade algusest on kasutatud – sallid, turbanid, baretid jne.