Kevadine Tallinn Fashion Week sai eile õhtul särava ja väärika punkti

15.-17. märtsil toimunud Tallinn Fashion Week tõi kolme päeva jooksul lavale põneva valiku kodumaiseid disainereid, juhtides tähelepanu Eesti moekunsti mitmekesisusele ja ainulaadsusele. Moenädala viimasel õhtul astusid moepubliku ette Monton, Diana Arno, Goldtime, Triinu Pungits ning ühenduse Embassy of Fashion alla kuuluvad disainerid Aldo Järvsoo, Ketlin Bachmann ja Riina Põldroos.

Monton

Kodumaine moebränd Monton, mis on tuntust kogunud nii siin- kui sealpool piiri, avas TFW viimase moeõhtu spetsiaalselt moenädalaks valminud erikollektsiooniga. Kahest osast koosnenud etendus liitis karge Islandi ja troopilise Kuuba ning üllatas moepublikut julgete lahenduste, käsitööna valminud rõivaste ja põnevate peakatetega. Nime "Duality" kandev kollektsioon koosneb kolmekümnest esemest ning selle taga on Montoni mitmepealine ja rahvusvaheline disainitiim, kelle erinevad käekirjad liideti kollektsioonis ühtseks, võimsa kõlaga moeharmooniaks.

Diana Arno ja Goldtime

Järgmisena astus lavale Diana Arno, kes tõi esitlusele pastelltoonidesse maalitud kollektsiooni, kosutades hallidest ilmadest väsinud hingi kevadiselt magusa moedesserdiga. Diana Arno uut loomingut iseloomustab mitmekesisus, sest kollektsioonist võib leida nii pitsi, ülimalt naiselikke kleite ja kašmiirmantleid kui ka pükskostüüme ja sportlikke lõikeid. Diana Arnole järgnes aga Goldtime, kes kostitas moepublikut Eesti ehtedisaini kõige värskemate paladega. Esmakordselt jõudis Tallinn Fashion Weeki programmi show, mis oli pühendatud vaid ehte- ja kelladisainile ning nii astusid eile lavale kodumaise disainimaailma tõelised tipud Tanel Veenre, Lummus, Birgit Skolimowski, SOMA, AEGAON, Wooch, Monquér ja New Vintage by Kriss.

Triinu Pungits ja Embassy of Fashion

Moenädala viimase show avas laias moemaailmas nime tegev Triinu Pungits, kes tõi lavale julgete lahendustega kollektsiooni, milles kohtusid nii tumedast kaamosest inspireeritud toonid kui ka kirglikud ja julged värvilahendused. Pungitsa värsket kollektsiooni saadab lugu, mis kõneleb loodusest, kasvamisest ning elust - see kõik on seotud ühtseks tervikuks, mis kannab edasi looduse sügavustes peituvat jõudu ja energiat. Moenädalat jäid aga lõpetama Embassy of Fashioni disainerid Aldo Järvsoo, Ketlin Bachmann ning Riina Põldroos, kes esitlesid koloriitset, botaanilisest küllusest inspireeritud kollektsiooni "Multiflore". Moesaadikud sukeldusid kollektsiooni luues lillemerre ning nii võis nende loomingus kohata roosi- ja muinasjutuaedasid, barokselt külluslikke lillemustreid ja kevadiselt puhast õitsemisrõõmu, aga ka ükssarvi, tiivulisi hobuseid, geomeetrilisi mustreid ning eklektilisi vormimänge.