Üheksa seksifakti Austraaliast

1. Kolm on seltskond!

Austraallased on maailmas esikohal sooviga olla voodis kolmekesi. 28 protsenti neist väidab, et on seda juba proovinud ja 26 protsenti on kirjutanud selle oma tulevikuplaanidesse, kirjutab Ulakas Kaunitar.

2. Taktitunne või inetu vale?

58 protsenti Austraalia naistest on teeselnud orgasmi. Võrreldes brittide uuringutega, on austraallased päris ausad, kuna brittidest on lausa 80 protsenti sel teemal valetanud.

3. Nõudlus ja pakkumine on tasakaalus

77 protsenti austraallastest armastab saada oraalseksi, 74 protsenti armastab seda anda. Nõudlus ja pakkumine on tasakaalus. Kõik, on korras!

4. Räägi minuga kui austraallane!

Kui sulle meeldib veidi räpane kõnepruuk, on kängurumaa õige sihtpunkt sinu järgmiseks reisiks. 41,7 protsenti väidab, et kasutavad seksikalt räpast kõnepruuki regulaarselt. Kuigi jah, et kõigest aru saada, võib vajada voodisse tõlki. Sinu välismaalasest voodipartneril pole selle vastu ilmselt midagi, sest kolm on ju seltskond.

5. Adrenaliinisõltuvus Austraalia moodi

40 protsenti austraallastest armastab seksi avalikus kohas, kuna neid erutab mõte vahelejäämisest.

6. Seksikas selfi

Suur osa austraallastest tunnistab, et on kasutanud telefoni aktifotode saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Veerand neist hoiab siiani alles oma ekside paljastavaid pilte.

7. 60 protsenti Austraallaste lemmiklugu magamistoas on Tina Turneri «What´s love got to do with it?»

60 protsenti arvab, et seksida võiks ka nendega, kelle suhtes ei ole romantilisi tundeid.

8. Seks kontorilaual

60 protsenti austraallastest on unistanud seksist oma töökaaslasega, kuid alla kolmandiku on seda reaalselt teinud või täpsemalt öeldes: tunnistanud.

9. Spermadoonorluse keeld

Austraalias on illegaalne maksta spermadoonoritele või importida külmutatud spermat. Ühe doonori spermat tohib kasutada maksimaalselt kümme peret.