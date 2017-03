50 keelatud beebinime üle kogu maa

Insider uuris lähemalt erinevate riikide nimeseadusi ja tõi välja rea näiteid, millised beebinimed on kuskil keelatud.

Taani

Taanis on lubatud nimede loendis umbes 7000 nime ja kui vanem tahab oma lapsele nimeks panna midagi muud, tuleb selleks eraldi luba taotleda. Igal aastal vaadatakse üle umbes 1000 nime avaldust, millest lükatakse peamiselt vigase kirjapildi tõttu tagasi ligi 20 protsenti.

Keelatud nimede näited: Jakobp, Ashleiy, Anus, Monkey, Pluto.

Prantsusmaa

Prantsusmaal võivad kohaliku perekonnaseisuameti registripidajad teavitada sellest kohut, kui tunnevad, et nimi käib lapse huvide vastu. Kui kohus otsustab, et nimi lapsele ei sobi ja võib teha temast naerualuse, saab selle ära keelata.

Keelatud nimede näited: Nutella, Strawberry, Deamon, Prince William, Mini Cooper.

Saksamaa

Saksamaal on beebinimedele väga palju piiranguid. Näiteks on keelatud sooneutraalsed nimed, perekonnanimed eesnimedena, esemete nimetused, tootenimetused ja kõik nimed, mis võivad mõjuda lapsele alandavalt.

Keelatud nimede näited: Matti, Osama Bin Laden, Adolf Hitler, Kohl, Stompie.

Island

Islandil on nime panekul väga ranged reeglid. Kui just mõlemad vanemad ei ole välismaalased, tuleb lapse nimi pärast sündi kuue kuu jooksul kanda nimeregistrisse, kus see sobivuse korral Nimekomitee poolt kinnitatakse. Umbes pooled nimed lükatakse tagasi. Enamasti on selle põhjuseks kas probleem nime käänamisega, konflikt islandi keele lingvistilise struktuuriga või probleem ortograafiaga. Kindlasti keelatakse kõik nimed, mis sisaldavad võõrtähti nagu C, Q ja W.

Keelatud nimede näited: Zoe, Harriet, Duncan, Enrique, Ludwig.

Malaisia

Malaisial on nimekiri nimedest, mida «ei soovitata» ja kui keegi neist midagi oma lapsele paneb, tuleb see ära muuta. Ebasoovitavate nimede hulgas on näiteks loomanimed, solvavad sõnad, numbrid, kuninglikud nimed ja toit.

Keelatud nimede näited: Chinese Ah Chwar (madu), Woti (seksuaalvahekord), Khiow Khoo (küürakas), Chow Tow (haisupea), Sor Chai (hull).

Mehhiko

Mehhikos võeti vastu seadus, millega keelati ära 61 nime, mis võivad olla alandavad või narritavad ja millel pole tähendust.

Keelatud nimede näited: Facebook, Rambo, Escroto (munandikott), Hermione, Batman.

Uus-Meremaa

Uus-Meremaal ei lubata lapsele nimeks panna nime, mis võib olla solvav, on üle 100 tähe pikk või mis meenutab ametlikku tiitlit või auastet.

Keelatud nimede näited: Talula Does The Hula From Hawaii, Lucifer, Sex Fruit, Fat Boy, Cindirella Beauty Blossom.

Portugal

Portugalis peavad nimed olema soopõhised, traditsioonilised ja tähenduslikud. Hüüdnimed on keelatud. Selleks, et vanematel oleks lihtsam valida, on olemas 82 lk pikkune beebinimede loend sobivate Portugali nimedega.

Keelatud nimede näited: Nirvana, Rihanna, Jummy, Viking, Sayonara.

Saudi Araabia

Saudi Araabia valitsus on keelanud üle 50 nime, mis on liiga «välismaised», sobimatud, jumalavallatud või mis ei ühti riigi sotsiaalsete või usuliste traditsioonidega.

Keelatud nimede näited: Binyameen, Malika (kuninganna), Malak (ingel), Linda, Maya.

Rootsi

Rootsis on keelatud eesnimed, mis võivad kedagi solvata või mille kasutamine võiks põhjustada nimekandjale ebamugavust. Keelatud on ka sellised nimed, mis on üldlevinud arusaamise järgi eesnimeks sobimatud.

Keelatud nimede näited: Metallica, Superman, Ikea, Elvis, Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116.