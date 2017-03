Vaata otse! Tallinn Fashion Weeki lõppakordid. Monton.

Kevadise Tallinn Fashion Weeki lõppakord kõlab täna õhtul, mil lavale jõuab hulk nimekaid moedisainereid ning ühes nendega ka Eesti ehtedisaini paremikku tutvustav etendus. Moenädala kolmandal päeval astuvad üles kodumaine moebränd Monton, magus ja pastelne Diana Arno, ehtedisainerite paremikku esitlev Goldtime, rahvusvaheliselt tunnustatud Triinu Pungits ning Embassy of Fashioni võrratud moeloojad.

Monton

Kodumaine moebränd Monton tähistab sel aastal 15. sünnipäeva ning esitleb Tallinn Fashion Weekil vastandite võlust inspireeritud rõivakollektsiooni. Tegemist on spetsiaalselt moenädalaks loodud erikollektsiooniga, millest suur osa on valminud käsitööna ning milles on ühendatud troopilise Kuuba kuumus ja karge Islandi puhtus. Erikollektsiooni loomises lõid kaasa kõik Montoni disainerid ning nii leidub kollektsioonis tükike iga disaineri käekirjast, mis moodustavad üheskoos võrratu moeharmoonia.

Diana Arno ja Goldtime

Pärast Montonit astub publiku ette Diana Arno, kes toob lavale tõeliselt magusa moedesserdi. Esitlusele tuleb hõrk, pastelsetes värvitoonides serveeritud kollektsioon, kus on esindatud nii naiselikud kleidid ja pits kui ka kašmiirmantlid ning sportlikud siluetid. Temale järgneb aga suurejooneline Goldtime'i etendus, mis laseb kõlada Eesti ehete disainisümfoonial ning toob lavale kodumaisete ehtedisainerite värskeima loomingu. Lavale jõuavad Tanel Veenre, New Vintage by Krissi, Birgit Skolimowski, Monquéri ning mitmete teiste ehte- ja kelladisainerite kollektsioonid.

Triinu Pungits ja Embassy of Fashion

Kõrgmoodi ja looduse jõudu ühendav Triinu Pungits värve ei pelga ning kostitab publikut kollektsiooniga, kus kohtuvad jõulised värvid ja kahvatud, kaamose jõuetust pealetungist inspireeritud rõivad. Tema uude kollektsiooni kuuluvad nii trikood, kleidid ja seelikud kui ka mantlid ning mütsid. Moenädalat jäävad lõpetama ühenduse Embassy of Fashion alla kuuluvad disainerid Aldo Järvsoo, Riina Põldroos ja Ketlin Bachmann, kes on sukeldunud lillemerre ning esitlevad botaanilisest küllusest pakatavaid kollektsioone. Moesaadikute loomingus leidub ükssarvi ja tiivulisi hobuseid, roosiaedu ja barokki, pruutkleite ja geomeetriat ning plisseerkleite ja boheemlust.

TFW ametlik järelpidu

Kevadise Tallinn Fashion Weeki viimasele päevale järgneb järelpidu legendaarses Kuku klubis, kus leiab aset ilusa muusika pidu TIKS. Üritusel, mis saab alguse kell 22.30, keerutavad plaate DJd Sander Mölder, Peeter Ehala, Martin Jõela ja Erki Pruul ning Tallinn Fashion Weeki käepaelaga külalised pääsevad üritusele sõbrahinnaga.

AJAKAVA

Reede 17. märts

18.00 Monton

19.30 Diana Arno; Goldtime: Eesti ehte disainisümfoonia

21.00 Triinu Pungits, Embassy of Fashion