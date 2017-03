Postimehe nädalahoroskoop 18.-24. märts

Jäär

21. märts – 19. aprill

Kevade saabudes liigub Päike sodiaagiringil Jäära märki, andes sulle rohkem energiat ja jõudu eneseteostuseks. Tasub keskenduda isiklikele eesmärkidele, teha julgeid pikaajalisi tulevikuplaane. Töistes olukordades säilita viisakas käitumine ka olukordades, mis sind väga ärritavad, väldi konfliktide tekitamist.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Selle asemel, et maailmas toimuva pärast muretseda ja teisi inimesi kritiseerida, võta aeg maha ja suuna pilk enda hingesoppidesse. Sul on vaja tundma õppida oma tunnete tegelikke tagamaid. Kui keegi kaaslastest sind vihale ajab, peegeldab ta ilmselt mingeid jooni su enda iseloomus, mida sa tunnistada ei taha.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Suureneb sulle niigi loomuomane suhtlemisvajadus. Teistega koos tegutsedes oled rõõmsameelne ja entusiastlik, kui pead aga üksinda punnitama, langeb tuju kiiresti. Ehkki tung oma arvamust avaldada (ja ehk ka peale suruda) on tugev, püüa siiski piiri pidada ning kuula viisakalt ära ka teiste arvamused.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Auahnust on sul nüüd omajagu. Tahad, et teised su edusamme tähele paneks, tunnustus tõstab motivatsiooni. Võib tekkida uusi tööalaseid võimalusi. Pole välistatud ka see, et sind kutsutakse tagasi asutusse, kus sa kunagi varem juba töötanud oled. Sa ei saa kõigist võimalustest kinni haarata, tee tarku valikuid.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Aeg sobib nii õppimiseks kui õpetamiseks, aga peaksid olema seejuures taktitundeline ja mõistma, et sa ei ole maailmas kõige targem. Austa teiste teadmisi ja oskusi, tööd ja vaeva. Tööl võib tekkida soov oma nägemus asjadest jõuga läbi suruda. Hoidu ebaausate võtete kasutamisest, teiste inimestega manipuleerimisest.

Neitsi

23. august – 22. september

Kas saad päris täpselt aru, miks üks või teine asi sind ärritab või hirmutab? Tuleks paljugi kasuks, kui üritaksid ümberringi toimuvat vähem kontrollida ja keskenduksid pigem omaenda sisemaailma avastamisele ja korrastamisele. Rahaasjus varu ettevaatust, ära tee kellegi teise soovitusel riskantseid tehinguid.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Oled väga suhtlusaldis. Püüad aru saada teiste inimeste vajadustest ja neile vastata. Kui keegi teeb sulle mingeid ettepanekuid või üritab mõne kohustuse sinu kaela veeretada, on sul väga raske ei öelda. Kui liiga vastutulelik oled, ei jõua sa paraku lõpule viia kõiki enda kanda võetud ülesandeid – nii jõust kui ajast jääb vajaka.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Küllap on sul sel nädalal tohutult palju tööd. Pead olema osav oma aja planeerija, et kõige sellega toime tulla. Lisaks plaanitule pead ette võtma ka mingid asjad, mida juba lõpetatuks pidasid – ilmnevad asjaolud, mis sunnivad asju ümber tegema. Töistes olukordades oled valmis haarama juhi rolli.

Ambur

22. november – 21. detsember

Need asjad, mida teed huvi ja rõõmuga, tulevad sul vägagi hästi välja. Sul on vajadus tegutseda loominguliselt, asju oma sisetunde järgi planeerida. Tahad oma mõtted julgelt välja öelda. Eemaldud kahjutundeta neist, kes sind ei aktsepteeri ja su plaanidest ei vaimustu. Käid julgelt oma teed.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Küllap on tegemist palju ja mitmel rindel. Ära tööl liiga palju asju korraga ette võta, selle nädala prioriteediks on siiski ennekõike pere ja kodu. Lähedased inimesed vajavad sinu kohaolu, keskendu sellele, et neid kuulata ja mõista. Lapsepõlv ja suguvõsa minevik on sind omajagu mõjutanud, nüüd võid hakata sellest paremini aru saama.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Küllap tuleb kokkupuutumist mitmesuguste inimestega. Mingites olukordades võivad nad su teadmised proovile panna. Võib tekkida soov õppida ja ennast täiendada või siis tuletada meelde teadmised, mis sai omandatud juba aastate eest. Võib selguda, et midagi olulist on ununenud, aga sul on seda nüüd vaja.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Materiaalne heaolu võib sulle nüüd oluline, lausa esmatähtis olla. Näed palju vaeva selle nimel, et oma sissetulekut suurendada. Proovid ehk ellu rakendada uusi äriideid, ent võib selguda, et neid välja töötades oled midagi kahe silma vahele jätnud ning asjad ei hakka loodetud kiirusega sujuma.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee