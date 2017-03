Marianne Mikko: leiame üles oma riigi juubeliks sada Eestile olulist naist

«Eestile on kenaks juubelikingiks, kui me selgitame ühiselt välja sada naist, kes on viimase sajandi jooksul oma tegevuse ja isiksusega kõige enam Eesti elu mõjutanud. Meil on väga palju andekaid ja töökaid naisi, kes on jätnud jälje Eesti loosse – haridusse, teadusesse, kultuuri, sporti, poliitikasse. Meil on silmapaistvaid naisi, keda valida ja kes loodetavasti jõuavad Eesti juubeliks ka raamatukaante vahele,» märkis Mikko.

Tema sõnul aitab väljapaistvate naiste nimekirja kokkupanemine vähendada ka tänuvõlga naiste ees: «Kui sajandivahetusel valiti sajandi sada Eesti suurkuju, siis jõudis sinna vaid kuus naist. Aeg on edasi läinud ja sellise ebaõigluse saab nüüd heastada.»

Mikko kutsub Eestile oluliste naiste nimesid koos põhjendustega postitama Facebooki leheküljel www.facebook.com/100eestinaist või e-kirjaga marianne.mikko@riigikogu.ee kuni selle aasta 11. septembrini. Eesti Vabariigi juubeliaastal jõuavad loodetavasti saja aasta sada naist ka raamatuks.