Galerii: BonBon Lingerie meelas naistepäeva moe-show

Kevad-suvi 2017 kollektsiooni ning parimate müügihittidega oli väljas BonBon Lingerie, kelle pesutrendiks kevad-suvel on romantilises stiilis pesu, õrnad matt tekstuuriga kangad, heledad värvitoonid ning lillemotiivid ja pits. BonBoni turundusjuhi Kristina Kovalkova sõnul on siiski viimase aja kõige olulisem trend kvaliteet ja mugavus. BonBon Lingerie kulutab lõputult aega mudelite disainile ja õmbluste läbimõtlemisele, kasutab Euroopas toodetud kangast ja aastate kogemust, mille tulemuseks on kliendi mugavustunne.

Tulevikus jätkab Bonbon Lingerie klassikaliste mudelitega ja lisaks pakuvad nad igapäevaseid, seksikaid ja trendikamaid mudeleid. Tulemas on suurem värvivalik, uute pitside katsetamine ja luksuslike siidist toodete arendamine. Bon Boni erilisus on alati olnud ja säilib ka edaspidi.

Swarovski esindaja Olga Belozertseva soovitab sel kevadel ja suvel olla julge, kirglik, särav – need on tänavuse hooaja võtmesõnad! 2017. aasta ehetekollektsioon on romantiline ja kerge luksusliku noodiga, mis sobib ideaalselt igapäevaseks kandmiseks. Shoeshopi ostujuhi Liina Oidekivi sõnul domineerivad ka kevadises kingamoes pastelsed ja metalsed toonid ning kindlasti mugavus. Moes on tugev konts ning aina enam on naistekingades näha meeste kingadest inspireeritud stiili.