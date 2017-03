Marin imestab: miks mõned mehed tallalakkujad on?

Millest ma aga aru ei saa ja vist ei suuda keegi mulle seda ka piisavalt mõistetavalt selgeks teha, on see, kuidas üks paariline teist keelab. Tulemuslikult kusjuures. Kes kurdab, et jääb reedel koju, sest ei taha naisega tülli minna, kes teeb mingeid skeeme, et saaks sõpradega koos jalkat vaadata või õlut juua. Alibid ning legendid, mis seks puhuks välja mõeldakse, teeksid au nii mõnelegi krimikirjanikule. Täiesti normaalne on läbi arutada, kas mõlemile mingi plaan sobib, aga luba küsimine? Keelamine? Kuidas täpsemalt ja miks ütleb üks täiskasvanu teisele, et ma ei luba sul sinna minna või temaga suhelda? Veel natuke sügavamale kaevates – kuidas see keelu saanud pool ka sellele allub? Laseb kodurahu huvides kõrvad lonti, jääb koju ja mis siis edasi? Kõigil tuju hea ja õhtu kujuneb imeliseks või on ikka teatavat pinget aimata? Kuidas selline partner üldse suhte alguses meeldima on hakanud, kes teise soove millekski ei pea? Triviaalne tõde valida endale sobiv paariline, keda ei käskude ega keeldudega muutma ei peaks hakkama, ei kehti imekombel ikka.

Ja mündi teine külg...

Kas see äpu on ikka nii äpu? Õnneks kahtlen selles sügavalt. Usu õigsust kinnitas seik meie seltskonnaga peole sattunud naisest, kes pidevalt saatis kodus olevale abikaasale lohutavaid sõnumeid peatsest kojusaabumisest. Kuna ta iga sõnumi meile ka ette luges, tekitas see elavamast elavat huvi ja arutelu. Pikk jutt lühidalt kokku võetuna oli umbes selline, et mees ootab naist kipitavalt kiirelt koju, sest naine peab talle toitu soojendama, musil on kõht juba ammuilma tühi ja see pole ometi ei mõnus ega tervislik! Mismõttes nagu, eks?

Järsku ilmus tütarlaps juukseid katkudes ja pisarais minu ette, telefon käes. Öelgu ma mehele, et nüüd ta tõesti on kohe valmis koju minema, kinnitagu ma samuti, et seltskonnas pole rohkem mehi peale minu abikaasa (ma ei ole abielus ja minu meest ka polnud) ning preili on valmis koju minema. Võtsin rõõmuga toru.

Olles juba tuimestavas koguses rummi ära joonud, ei olnud teemakski, et jätan magusirooniliselt küsimata, kaua härra juba invaliid on, et ise oma suppi soojendatud ei saa. Vastus oli ebalev mõmin, et supp on juba söödud ja unustatudki, aga naine oli palunud endale teatud kellaajaks linna järele tulla ja mees ootas lihtsalt vastavat märguannet. Kuna järsku hakkas tulema laviinina lühisõnumeid, julges mehe talupojamõistus arvata, et äkki on kallim veidi liiga palju joonud ja peaks ta turvaliselt koju transportima. Säh sulle, mees polnud saamatu ega nõme midagi, naisele hoopis meeldis presenteerida teda kui nõrka ja endaga raskesti toimetulevat isendit, kes vajab eksisteerimiseks pidevalt tema hella naisekätt, juhendamist ja hoolitsemist. Üliarenenud ja välja elamata pulbitsevad instinktid?