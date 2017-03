17 olulist fakti treeningkuulide ja vaagnapõhjalihaste kohta

«Ta sirutab käe välja ja ta peopesal on kaks ümmargust läikivat hõbedast kuuli, mis on ühendatud jämeda musta nööriga… Mulle sisse! Ma ahmin õhku ja lihased mu sees tõmbuvad kokku. Mu sisemine jumalanna tantsib. Kui need on minu sees, ei tunne ma tegelikult neid – aga ikkagi tunnen, et need on seal… Oh issand… ma pean need endale jätma. Need tekitavad iha, panevad seksi tahtma.» - Anastasia Steele, «50 halli varjundit».