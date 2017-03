Galerii: Reservedi kevad-suvi 2017 toob tänavatele pungiliku unisexi ja normcore’i

Kevadsuvise kollektsiooni stilistika on inspireeritud kaasaegsest normcore trendist ehk unisex moesuunast. Naistekollektsioonis on omavahel maitsekalt kombineeritud sportlik joon ja buduaarilik õhkkond ning meestekollektsioonis kohtuvad sportlik mugavus ning militaarstiilil. Kogu kollektsiooni julget nägemust annavad edasi ka tavapärasest erinev modellivalik ning ilustamata pilditöötlus, mis rõhutab tänapäeva ühiskonnas levivat trendi, millega väärtustakse sotsiaalmeedias postitatud piltilusate ja ületöödeldud fotode kõrval hoopis loomulikkust ja ehedust.

Kevadsuvise kollektsiooni rõivadisain peegeldab hooaja kõige mõjukamaid moesuundasid. Naistekollektsioonis mängivad kandvat rolli trendikad pidžaamadest inspireeritud ülikonnad, liibuvad kleidikesed ja vabaajarõivad. Samas ei puudu kollektsioonist ka juba tuttavad triibulised kangad, retrostiilis kevadised mantlid, klassikaline õrn pits ja silmapaistvad siluetid.

Sarnast moehullust õhkub ka meeste kollektsioonist. Inspiratsiooni on ammutatud peavoolutrendidega vastanduvast tänavastiilist, militaarmaailmast ja rõhutatult argisest stiilist. Kulutatud teksajakkide ning käristatud pükste kõrval figureerib kollektsioonis ka ajatu ja trendikas sinine särk. Kogu meeste kollektsioon kannab endas edasi vabadust, individualismi ja head enesetunnet.

Reserved’i kevadsuvise hooaja kollektsiooni valmimisel otsiti stiilivihjeid kõige ebatõenäolisematest kohtadest – väikelinnade tänavatelt, kortermajade hoovidest ning isegi vanavanemate rikkalikust aardekirstust, mis peidab endas tõelisi leide. Kollektsiooni loojate sõnul on saabuv kevadsuvine hooaeg just julgete ja enesekindlate isiksuste hiilgeaeg – eraldusribad maskulliinsuse ja feminiinsuse ning hea ja halva maitse vahel on täielikult tasandunud ning maad on võtnud moeautentsus ning piiritu individualism.