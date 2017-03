Spetsialist selgitab: kuidas võivad geelküüned küüsi rikkuda

Deivia Viira / Erakogu

Nail Passion e-poe looja ning tunnustatud küünetehnik Deivia Viira räägib veidi lähemalt, millised võivad olla tekkinud tüsistused, millal pöörduda tagasi tehniku poole ning millised tervisemured mured kimbutavad küünetehnikuid endid.

Millised on enamasti mured, mis tekivad kunstküüne kandjal, kelle küüned on mittepädevalt paigaldatud?

Oskamatu geelküünte paigaldamine võib tihti küüsi kahjustada. Näiteks võib oskamatu ümberkäimine viili või elektrilise freesiga kaasa tuua küüneplaadi liiga õhukeseks viilimise.

Enamasti küll küüneplaat välja kasvades taastub, aga kui küünetehnik ei pea kinni hügieeninõuetest, võib klient saada lisaks oskamatule tööle veel tõsiseid ravimatuid haigusi.

Kuidas tunda ära või milline peaks olema tulemus, et pöörduda tagasi tehniku poole ning enda murest rääkida?

Kui tunned, et paigaldatud küünte kvaliteet pole see, mida makstud raha eest ootasid, tuleks tehniku poole tagasi pöörduda. Muidugi tuleks oma arvamust avaldada ka kohe töö ajal, kui midagi ei meeldi.

Küll aga tuleks ka meeles pidada, et kui oled valinud noortehniku teenuse, tuleb enamasti arvestada suurema ajakuluga, ning algajalt ei saa eeldada tippküünetehniku kvaliteeti.

Kuidas oma küüned kunstküüntest tekkinud allergiatest või kahjustustest terveks ravida?

Küüneplaadi vigastused kasvavad enamasti välja, aga kui on mingi konkreetse toote vastu allergia, siis tuleks kliendil proovida teisi või teise firma tooteid. Minul pole oma töö jooksul ette tulnud, et kliendil oleks allergiat esinenud. Küll aga on juhtumeid, kui küüneümbruse nahk võib minna väikseid ville täis või hakkab sügelema. Sellisel juhul tasub pöörduda tagasi küünetehniku poole, kes kunstmaterjali eemaldaks, ning allergoloogi poole, kelle juures teha kindlaks, mille vastu täpselt allergia on ning edaspidi vältida allergiat tekitanud aine sisaldusega tooteid oma küüntel.

Millised on erinevad kahjustused, millega küünetehnikuna olete kokku puutunud?

Olen oma töös ilmselt kõike näinud. Kõige hullem on olnud kahjustus, kus elektrilise freesiga on küüneplaat praktiliselt küünesängini läbi viilitud. Kõige enam olen näinud siiski oskamatu tööga kaasnevaid traumasid kliendi küüneplaadile või küünenahkadele.

Millised on tervisehädad, mis kimbutavad küünetehnikuid ning millest on need tingitud?

Küünetehnikud tihti ei mõtle oma tervisele. Kindlasti peaks kasutama maski, kindaid ja kaitseriietust. Lisaks sissehingatavale tolmule ja aurudele on ka veel sundasendist tingituna selja-, kaela- ja randmevalud. Seljavalude vastu aitas minul väga hästi tavalise tooli vahetamine sadultooli vastu. Iluteenindajad võivad ise nakatuda samuti erinevatesse haigustesse, kui kaitsevahendeid ei kasuta ja pindu või instrumente ei desinfitseeri ja steriliseeri.