Katrin Kuldma: edu valemiks on pime armastus, selge visioon ja tohutu enesekriitika

Amanjeda ja Katrin Kuldma on nimed, mis seostuvad väga kvaliteetsete kangastega – olete võtnud riski kasutada oma rõivakollektsioonides vaid maailma kangaparemikku. Miks nii, kui finantsiliselt edukaim on siiski kiirmoebrändide grupp Inditex?

Rahvusvahelised luksusbrändid on samuti väga edukad, näiteks Loro Piana või Hermes. Pelgalt materiaalne edu pole minu jaoks väärtus. Olen ikkagi disainer, oma visiooni ja väärtuste järgi tegutsemine ei kaalu üles finantsedu. Äri edus on lisaks finantsnäitajatele oluline ka ettevõtte moraalne väärtus. Inditexist ma lugu pidada ei oska, hoolimata tõsiasjast, et Inditexi omanik on maailma rikkaim mees. Küll aga imetlen Loro Piana perekonda, kes on loonud midagi erakordselt kõrge esteetikaga ja unikaalset. Ka finantsedu neil jagub. Eestis levinud arusaama odavkaubanduse prioriteetsusest mina ei jaga. Minu kogemus tugineb pigem põhjalikkusega loodu edukusel. Oma väikeses riigis peaksime me tegijatena keskenduma just maailma mõistes väikestele tiraažidele ja kõrgeimale tasemele.

Mida tähendab teile mood ja mis teid moe juures tõeliselt võlub?

Mood on minu jaoks täna avanud uksed Itaalia erakordselt rikka kultuuri juurde – nii otseselt moega seotud valdkondades kui ka laiemalt. Mood pole üksnes glamuurne modellide ja moeetenduste maailm, vaid väga pühendunud elu- ja ärivaldkond. Näiteks Põhja-Itaalia Biella piirkonna ajaloolised kangatootjad Loro Piana või Ermenegildo Zegna on nagu väikesed kuningriigid. Inimesed teevad oma igapäevast tööd erakordse pühendumuse ja armastusega. See on osa moemaailmast, mis tegutseb sõltumatult kiirmoest ja pöörasest tiirlemisest moeilma glamuursel karussellil.

Paralleelina slow food mõistele, mis on samuti alguse saanud Põhja-Itaalia Piemonte piirkonnast, meeldibki mulle nn aeglane mood. See on sarnaselt «aeglasele toidule» pühendunud eelkõige tooraine ja teostuse kvaliteedile. Trendid ja moesuunad sünnivad siin iseseisvalt, looming on autentne ja tõeliselt nauditav.

«Aeglane mood» on ka pikk samm edasi trendikast taaskasutusideest. Kui taaskasutamise eesmärk on kiirmoe jääkide ümbertöötlemine või lihtsalt odava tooraine kasutamine, siis nn aeglase moe tunnusjooned on autentsus ja tõeline sisuline kvaliteet. Kaasaegne maailm võimaldab omavahel kombineerida parimat, nii kohalike käsitöömeistrite oskuseid kui ka rahvusvahelise tööstuse põlvkondadepikkuseid traditsioone.

Anonüümse kiirmasstootmise vastandina on slow fashion personaalne. Sarnaselt väärt veinide tootjatega teab kvaliteetkangaste tootja, millistelt mäenõlvadelt pärinevad need villakiud, mida ta oma kangaste jaoks kasutab. Tooraine ostetakse otse valitud villakasvatajalt, mitte rahvusvaheliselt villabörsilt. Tootmine on loodust säästev ja inimesi väärtustav. Slow fashion tähendab põhjalikkust igal tasandil, väga tähtsal kohal on inimestevaheline usaldus ja koostöö, austus ja lugupidamine ümbritseva keskkonna vastu. Väärtuslikud materjalid, oskuslik töö ja läbimõeldud disain on aeganõudev kombinatsioon, mis annab tulemuseks kvaliteetsed ja stiilsed garderoobipärlid pikkadeks aastateks.

AMANJEDA by Katrin Kuldma / Tootja foto

Kas peate end innovaatiliseks moeloojaks või olete pigem konservatiivsema ja klassikalisema käekirjaga?