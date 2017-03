Huggies soovitas vanematel potitreeninguga varem pihta hakata, kriitikud peavad seda müügilõksuks

Huggiese emafirma Kimberly-Clark Corporation on hakanud tegema teavitustööd selle nimel, et vanemad õpetaks oma väikelapsed varakult potil käima, kuid paljud tõlgendavad seda sooviga mähkmemüügi pealt rohkem teenida, sest püksmähkmed, mida potitreeningu ajal sageli kasutatakse, on tavalistest mähkmetest oluliselt kallimad.

The Wall Street Journal kirjutab, et võrreldes 2015. aastaga tõusis Huggiese ühekordsete püksmähkmete müük möödunud aastal kahekordselt. Kuna tavaliste mähkmete müük langes, siis oletatakse, et Huggies soovib uut trendi ära kasutada. Püksmähe on tavamähkmest enamasti umbes kaks korda kallim.

Kriitikud peavad seda Huggiese kavalaks strateegiaks, et nad soovitavad potitrenniga varem pihta hakata ja olla seda tehes järjepidev. Möödunud aastal uuendas mähkmetootja oma kodulehte ohtrate soovitustega, kuidas kasutada nn treeningpükse. Seal juures on ka ekspertide nõuanded, et kui kord tavamähkmetelt püksmähkmetele üle minna, ei tohiks enam tagasi minna. Üks Huggiese lööklauseid on: «Mähkmed on beebidele, püksmähkmed suurtele lastele».

Huggiese esindajad on öelnud, et nad ei tee vanematele mingeid ettekirjutusi ja tahavad vaid aidata lapsevanematel märgata õiget aega, mil tuleks potitreeninguga alustada. Neile vastukaaluks on Wall Streeti artiklis sõna saanud eksperdid, kelle sõnul ei ole püksmähkmetest mitte mingit kasu, et laps mähkmetest välja saada ja teda potile õpetada. «Kui laps saab mähkmesse pissida ja kakada ning ei tunne, et see on märg, siis ei ole see mingi potitreening,» märkis üks potitreeningu konsultantidest, Sarah Grover.