Tuntud lauljatar paljastab oma ärevushäirega võitlemise salarelva

«Ma katsin oma näo padjaga iga kord, kui pidin autost stuudiosse kõndima. Minu uus elu popstaarina polnud kindlasti nii glamuurne kui mu sõbrad kodust arvasid,» räägib Goudling. «Ma olin jännis nii füüsiliselt kui emotsionaalselt.»

HuffPost vahendab, et alles pärast õige treeningrutiini leidmist hakkas noor naine end taas iseendana leidma ning saavutas elus teatud tasakaalu. «Asi polnud selles, et ma oleksin tahtnud oma välimust muuta, ma tahtsin näha ja tunda, et ma muutun tugevamaks ja paremaks.» Õige treeningu – kikkpoksi – mõju kandus aga edasi ka eraellu ning nüüd võib Goulding täie kindlusega öelda, et see on teda ärevushäirega võitlemisel aidanud.

Ka teaduslikud uuringud on kinnitanud, et füüsiline aktiivsus parandab tuju ning regulaarne treening aitab võidelda depressiooni ja ärevushäire sümptomitega. Peaasi.ee andmetel kannatab elu jooksul 10-28 protsenti inimestest ärevushäire all.