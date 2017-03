Kas sperma on vegan?

Me ei räägi täidetud loomapeadest seintel, vaid millestki intiimsemast ja kleepuvamast: spermast. Paljude taimetoitlaste, veganite ja mitteveganite seas on viimasel aja esile kerkinud küsimus: kas veganid tohivad spermat alla neelata?

Sperma on loomne produkt, sest mehed on loomad (mehed on sead – igipõline väljend) ja nagu me teame veganiks olemine keelab sul tarbida, süüa ja kanda kõike, mis on loomne. Briti ajakiri The Times toob samuti välja, et sperma on elu, niisiis seda alla neelates ei õgi me alla ainult midagi, mis tuleb elusolevusest, vaid midagi, mis on ka päriselt samal ajal elus – miljoneid mikroobseid elusolendeid.

Briti The Times tegi uuringu ning võttis ühendust kohaliku veganiühinguga, et nende üldist arvamust kuulda. Ühingu vastus oli: «Me propageerime elustiili, mis kutsub üles mitte tarbima loomseid produkte, me ei räägi inimproduktide tarbimise teemal.»

Paljudes välismaisetes veganigruppides on teema üle arutatud tuliselt ning paljude arvates on veganite jaoks oma uskumuste kohaselt täiesti okei neelata spermat, sest mees (inimene) väljutab oma sperma vabatahtlikult, kuid vastupidiselt neile on loomsed produktid loomadelt võetud «ilma luba küsimata» ehk vägisi.

Mida arvad sina? Kas veganid peaksid olema omaenda uskumuste kohtunikud, kas nad tohiksid neelata spermat või ei?