1933. aasta arvutuskäik. Naine on kullatükk: naise väärtus arvudes ja rahas

Kuna arvajateks on osutunud peamiselt mehed, pole naised sellega kunagi olnud rahul, leides, et mehed nende väärtust hinnanud liig pisikeseks.

Et sellistele ülekohtusile arvamistele lõppu teha, on üks ameeriklanna arvestamise nüüd võtnud oma kätte. Kogu oma 30aastase pikkuse abielu kestel on ta kõigi oma väljaminekute ja toimingute kohta pidanud täpselt raamatut.

30 aasta kestel on naine valmistanud ja lauale kandnud 235 425 lõunasööki. Edasi tuleb 33 190 pätsi leiba, 5630 kooki ja 7690 pirukat. Need kõik on naine 30 abieluaasta vältel valmistanud ise.

Peale selle on naine veel küpsetanud 76 630 vasikapraadi, 5450 naela võid valmistanud ja 1550 kvarti puuvilja talveks sisseteinud.

Pesemise, puhastamise ja teiste koduste tööde peale on naine 30 aasta kestel kulutanud ei vähem ega rohkem kui 36 461 tundi.

Ameeriklanna ise väidab, et see töö teistsugustes oludes mehele oleks läinud 538 042 kuldmarka. Ainustki senti sellest rahast pole naine omale saanud ega pole tahtnudki, vaid palub ainult õiglast kohtlemist, armastades ikka oma meest ja lapsi palavalt. Öeldagu veel, et naised on paljunõudlikud.