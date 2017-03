Kohvimeister: enamus professionaalsetest baristadest joob pätikohvi

Kas selline võistlus toimub Eestis esimest korda?

Antud formaadis toimub see esimest korda. See on puhas brändivõistlus, kus teemaks on viski ja Altia leidis endale väga hea koostööpartneri Trühvli näol, kes annab oma kohvi kasutada, nad ise röstivad ja nii toimubki Iiri kohvi valmistamise võistlus. Selles suhtes on see esmakordne, kuigi Eestis on toimunud ka varem mitte küll Iiri kohvi valmistamise võistlus, vaid olid ülemaailmse kohviorganisatsiooni Eesti meistrivõistlused, kus oli ka kategooria «coffee in good spirits». Kuna barista on elukutse, siis olid barista Eesti ja on ka maailmameistrivõistlused sellised, kus ei tohi tilkagi alkoholi kasutada, barista peab valmistama capucchino ja espresso baasil autorijoogi. MM-il olid veel erinevad kategooriad, näiteks latte art, mis on kujundite joonistamine; röstimisevõistlused, et kes saab parima tulemi; cup casting ehk kohvi maitsmine, milles toimuvad maailmameistrivõistlused ja siis on «coffee in good spirits», mis on kohv alkoholiga. Seal oli üks asi, mida kõik pidid tegema, Iiri kohv ja teine kohvi baasil valmistatud autorijook, kus võis kasutada alkoholi.

Antud võistlusel siin võivad osaleda nii baristad kui baarmenid?

Kõik võivad osaleda. Tegelikult ei piiritleks ma seda barista ja baarmeniga, ma tean, et üks osaleja on kelner, kes on mitu korda Eesti kelnerite meistriks tulnud. Ütleme pigem, et klienditeenindaja.

Kas olete kohtunik?

Kui minule anti teada, et selline võistlus toimub, siis ma mõtlesin, et Iiri kohvi teha ma oskan, 2007. aastal õnnestus mul võita MM. 2009. aastal võitis selle ära Marta Piigli, kes on nüüd ka kohtunik. Seda võistlust hindavad seega kaks maailmameistrit ning samuti Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni president Margit Kikas ja Eesti üks parimaid baarmeneid, Butterfly omanik Kristo Tomingas. Ma olen ise ka baarmeni taustaga, mitte puhas barista, kuigi kohviga olen ma tegelenud süvitsi 14 aastat. Ma küsisin muide huvi pärast, et mis on auhinnaks ja lisasin siis, et tahan ise võistelda!

Mis siis auhinnaks on?

500 eurot, mis on päris korralik auhind. Sa teed kaheksa minutit tööd, ettevalmistusaeg ka juurde ja selle eest 500 eurot saada pole paha. Ma ei tea, kas nad panevad auhinnaks mingi vanaaegse ratta ka, see ahvatleks ja oleks kõige lahedam selle asja juures. Aga ma ütlesin ka , et minu osalemine oleks ebaaus teiste suhtes. See ei tähenda, et kui ma võistleksin, siis ma võidaksin ära, sugugi mitte, aga see siin ei ole klassikalise Iiri kohvi võistlus, siin tuleb väike tvist sisse panna, Iiri kohvi töötlus, mis on nagu klassikalise muusika töötlus.

Ma olen juba veidi kuulnud, kes mida teeb ja kui reegleid pole, siis võib kõike teha, ja mida vähem on reegleid, seda raskem on võistelda ja midagi välja mõelda. Me arvasime algul oma hoolealustega, et läheme sellist klassika teed, aga paneme krutskeid juurde. Seda, mida me teeme, ma praegu ei ütle. Mingil määral on baristal eelis ja kui võtta, et võistlus toimub Trühvlis, siis siin võistleb ka oma barista, kes tunneb kohvi väga hästi. Iiri kohvi valmistamise juures on vaja ka baarmeni tausta, sa pead teadma teistsuguseid tehnilisi töövõtteid, aga see muudab mingil määral ka lõpptulemust, et kuidas sa oskad kohvikoort sinna peale kihitada ja võib-olla pead ka veel šeikima või midagi muud tegema. See saab huvitav olema, aga kas eelis on baristal või baarmenil — kui puhtalt barista seisukohalt võtta, on eelis kohalikul baristal, sest tema teab kohvi maitseid, ta töötab siin ja röstib.