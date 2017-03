Naise aus pilt oma sünnitusjärgsest kõhust saadab olulise sõnumi

Lee valmistus vaginaalseks sünnituseks, kuid komplikatsioonide tõttu ei läinud asjad plaanide kohaselt. 19 tundi kestnud sünnituse jooksul oli ta valudes ning asi lõppes keisrilõikega.

«Ma olin 25-aastane, kui sünnitasin. Ma olin terve. Ma olin noor. Ma olin terve oma raseduse aja aktiivne. Ma võtsin parimaid rasedusvitamiine, käisin jõusaalis, kasutasin kõiki venitusarmide ennetamiseks mõeldud tooteid. Käisin tundide kaupa perekoolis, lugesin iga raamatut, mis iial välja antud ning uurisin loomuliku sünnituse kohta kõike, mis võimalik. Ja ikkagi lõpetasin ma traumaatilise sünnitusega, keisrilõikega, armide, venitusarmide ja kahjuks ka võimetusega imetada pikaajaliselt,» kirjutab Ruth Instagramis.

Lisaks armidele ja õmblustele taipas Ruth peagi, et teda saadab veel üks soovimatu kaaslane – sünnitusjärgne depressioon. Need füüsilised ja emotsionaalsed muutused rabasid ta täiesti jalust.

«Ma tegin selle pildi paar päeva pärast sünnitust, esimest korda, kui sünnitusjärgne depressioon oma koledat nägu näitas. Ma tegin selle foto ja see oli kohutav. Ma ei suutnud uskuda, et see tõesti olen mina. Ma jagan seda nüüd, sest ma tean oma südames, et on nii palju inimesi, kes võitlevad tundega, et neist ei piisa. Nad mõtlevad, et nad pole ilusad, et nad on rikutud, et nad on vähem väärt, et nad pole piisavalt head.»

Lee tunnistab, et tema tütre sünd oli tõesti kauneim hetk tema elus, kuid meenutab kõigile, et endaga tuleb ausaks jääda. «Ole enda vastu kena. Tea, et sa pole üksinda. Võrdlemine on rõõmu röövimine. Ära lase sotsiaalmeedial rikkuda sinu vaadet sellest, mis on tegelikult ilus, mis on TÕELINE,» ütleb ta.