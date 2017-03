Paljud vanemad ei tea, et vastsündinu kõhuli magama panemine võib olla ohtlik

Lullaby Trust on heategevuslik organisatsioon, mille eesmärgiks on toetada ja harida lapsevanemaid titale ohutute magamistingimuste osas. Organisatsioon küsitles 500 lapsevanemat. 15 protsenti lapsevanematest arvas, et tita kõhuli magama asetamine on ohutu. 23 protsenti vastas aga, et ei oska öelda, kas kõhuli magamine on lubatud. Tulemus on Lullabuy Trusti hinnangul murettekitav, sest uuringud on näidanud, et tita selili magama asetamine vähendab imiku äkksurma sündroomi riski kuuekordselt.

Telestaar Anne Diamond alustas 1991. aastal Suurbritannias kampaaniat Back To Sleep, mille eesmärk oli teavitada lapsevanemaid tita kõhuli magama asetamisest kui ohutegurist ning soovitada selili magamisasendit. Kampaania on olnud äärmiselt edukas: kui enne seda registreeriti Suurbritannias ligi 2000 hällisurma aastas (1989. aastal 1545 juhtumit), siis nüüd umbes 230 juhtumit aastas.

Lullaby Trusti läbi viidud küsitluse tulemused aga näitavad, et Suurbritannias on veel ka praegu hulgaliselt vanemaid, kes ei tea, et kõhuli magamine pole beebile ohutu (või teavad, aga ignoreerivad seda).

Samuti ei ole mõned lapsevanemad jätkuvalt teadlikud, et ka suitsetamine, pärast suitsetamist või alkoholi joomist beebiga voodi jagamine, diivanil või tugitoolis beebi süles magama jäämine tõstavad imiku äkksurma sündroomi esinemistõenäosust.

Imiku äkksurma sündroom ehk inglise keeles sudden infant death syndrome ehk SIDS on terve imiku ootamatu surm, millele ei eelnenud mingeid haigusnähte ja mille põhjus jääb lahangul seletamatuks.