Kuus nõuannet, mida tasub teada õhukeste juustega naistel

Pese juukseid iga päev

Tavaliselt soovitatakse naistel juukseid pesta pigem harva ja kasutada pesu edasi lükkamiseks kuivšampooni. Väga õhukeste juustega ei ole see paraku alati võimalik, sest selleks, et mingitki volüümi hoida, tuleb juukseid pesta iga päev või vähemalt üle päeva. Kasuta kindlasti kohevust lisavat šampooni ja pane seda vaid juuksejuurtele, et sa juukseotsi liialt ära ei kurnaks, õpetab Pure Wow.

Kasuta õigeid tooteid

Õhukestesse juustesse annab hästi mahukust mõni juuksejuurtele pihustatav juuksehooldustoode, mis tuleb peale kanda niisketele juustele. Seejuures on väga oluline mõõdutunne - ära isegi pane nii palju kui on pakendil märgitud, sest kui toodet on väga palju peas, teeb see juuksed raskeks. Teine hea vahend on meresoolapihusti, mis lisab juustele tekstuuri.

Ära kammi nii palju

Kui oled pärast juuste pesemist juuksehooldustooted pähe kandnud, siis kuivata juuksed ja kasuta seejuures ainult oma käsi, mitte kammi või harja. Alles siis, kui juuksed on umbes 80-90 protsenti kuivad, silu juukseotsad harjaga sirgeks. Kui hakkad kohe juukseid sirgeks kammima, vajub soeng kiiresti ära, sest karvad jäävad nii-öelda pinge alla.

Hangi omale vahtrullid

Lisa mõni rull oma vastkuivanud juustesse seniks, kuni end välja minekuks valmis paned ja võta need alles vahetult enne uksest välja astumist peast.

Lase omale õige lõikus

Üldiselt on nii, et mida sirgem lõikus, seda paksemad juuksed tunduvad. Küsi oma stilistilt sirget, ühtlaste juukseotstega soengut ja väldi kihitamist. Juuksuris tasub üldse tihti käia, sest õhemad juuksed lähevad kahjuks ka kiiremini katki.

Vali õige juuksevärv

Olenemata peamisest juuksevärvist tasub õhemate juuste korral proovida triipe, mis lisavad soengule dimensiooni ja jätavad juustest paksema mulje. Kahjustuste vältimiseks ära värvi juukseid sagedamini kui iga kaheksa nädala järel.