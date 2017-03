Paljud islamiusulised naised peavad burkakeeldu diskrimineerivaks ja ebavajalikuks

Euroopa Liidu Kohus otsustas, et ettevõtja sisekorra eeskiri, mis keelab muuhulgas islami pearäti kandmise, ei ole diskrimineeriv ning on seega lubatav, vahendab BNS. Euroopa kohus leidis, et keeld kanda islami pearätti, mis tuleneb eraettevõtja sise-eeskirjast, mis keelab nähtava poliitilise, filosoofilise või religioosse tunnuse kandmise töökohal, ei ole direktiivi tähenduses otsene diskrimineerimine usutunnistuse või veendumuste alusel, teatas kohus teisipäeval. Vaata täpsemalt TV3 videost!