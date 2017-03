Ilona Toots meenutab eliitkooli valusat minevikku: igapäevane kiusamine ja laul lollidekoolist

Üks laul, mida meile ümiseti kogu aeg, oli see, et kui me ei õpi, läheme lollide kooli ehk tavakooli, kust tulevad müüjad, bussijuhid jne. Hiljem nägingi koolivenda, kes töötas bussijuhina. Esimese raksuga oigasin, milline langemine! Siis aga jõudis kohale, et see oli puhtalt tema enda valik. Vau! Siinkohal tervitan oma emakeeleõpetajat, kes naeris mu välja, kui ma kirjandis kirjutasin, et tahan kirjanikuks saada. Isegi kui see pole tõenäoline, ei maksa kellelegi eos vett peale tõmmata.

Vanemad püüdsid mind läbi aastate toetada, aga nad ei osanud näha asju minu mätta otsast. Nad kinnitasid, et ma pean olema kõigest üle ja mitte tähele panema. Aga see oli võimatu. Kui sulle päevast päeva öeldakse inetusi, valatakse supp krae vahele või ignoreeritakse, siis sa ei saa seda mitte tähele panna.

Valu hinges ja üksindusetunne olid nii suured, et ma mõtlesin ka enesetapule ning nutsin end magama. Ilmselged depressiooni ilmingud.

Anusin viimastes klassides, et mind viidaks üle tavalisse kooli, kus ma uskusin, on kõik palju-palju parem, aga nad rõhusid, et tegemist on eliitkooliga ja see annab mulle tugeva eelise teiste ees tulevikuks. Mnjah. Minu CVs seisab tõesti see märge, aga peale seda tuleb tükk tühja maad.

Ma kartsin kõiki ja kõige enam kahtlesin iseendas, pidasin end nii rumalaks ja tühiseks, et isegi telefonikõne mõnda ametiasutusse tekitas tohutult hirmu. Alles kümmekond aastat pärast kooli lõpetamist avastasin endas selle jõu, mis seal olemas on. Suur aitäh Peep Vainule ja Aivar Hallerile koolituste eest, kus eemaldati üks vahesein teise järel ning ma sain lõpuks värske õhu kätte. Enne seda vaatasin pika kadedusega tavakoolist tulnud 18-aastaseid plikakesi, kel oli tarmukust ja julgust võtta ette suuri asju, sest nende sisemus oli terve ja innukusest pungil.

Ainsaks pelgupaigaks kooli ajal, kus mind hinnati just sellisena nagu ma olin, kujunes võrkpallisaal. Ma ei jätnud ühtegi treeningut vahele. Seal ma avanesin ja hingasin kahe kopsuga, vahel ka elasin end kellegi nõrgema peal välja, ent üldjoontes õpetas minu valus koolikogemus teiste inimestega arvestama.

See oligi kõige kallim, mida ma võitsin sellest sitast olukorrast. Me kõik oleme haavatavad ja õrnad ning vajame tuge ning mõistmist, ka kõige eesrindlikumad. Lisaks õppisin üksi hakkama saama, sest mul ei olnud mitte kellelegi loota peale iseenda. Raskustest tuleb end lihtsalt kuidagi läbi närida.

Olen endalt küsinud, et võib-olla olin lihtsalt mina selline hädapätakas, kes ei saanud hundikarjas hakkama. Eesti ühiskond on väga saavutushimuline ning see on loogiline, et nõrgemad süüakse ära.

