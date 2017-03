Galerii: Tallinn Fashion Weekile andis avalöögi Wear-Artsi moodne kunst

15.-17. märtsil toimuv kevadine Tallinn Fashion Week sai avapaugu eile õhtul, mil toimus suurejooneline kunstile ja moele pühendatud etendus. Nimelt astus moekeskuses Defitsiit üles rõivabränd Wear-Arts ning tõi moepubliku ette Eesti kunstist inspireeritud kollektsiooni. Jüri Arraku, Leonhard Lapini ja Maarit Murka kunstiteostest ning vabadusest ja noorusest juhinduva rõivakollektsiooni autoriteks on Eesti Kunstiakadeemia noored ja andekad moetudengid.

«Olen väga üllatunud, kui hästi ja moodsalt tõlgendasid noored disainerid kunsti perspektiivi. Need lõiked on kui laserterad, mis kannavad edasi kunstnike töid ja mõtet,» kommenteerib kollektsiooni brändi Wear-Arts looja Mari Martin. «Mood on kui lõuend, mis toob kunsti inimese teadvusele lähemale ning kannab seda seejärel ka edasi.»

/ Raul Mee

Wear-Artsi värske kollektsiooni «The Art Club» autoriteks on Mari-Ly Kapp, Kertu Kivisik, Kaia Kuusmann, Sandra Luks, Sirli Pohlak, Pamela Põld, Kerttu Reinmaa, Eliise Saar ja Aleksandra Tšusovljanova (Närjänen).

Eilse etendusega lansseeriti ka veebimüügi keskkond Pre-o-Porter, kust moesõbrad nüüdsest Wear-Artsi kollektsiooni osta saavad. Selle platvormi kaudu on kollektsiooni võimalik tellida enne selle ametlikku tootmist ja magusa soodushinnaga. Toode jõuab tellijani ühe kuu jooksul ning lisaks Wear-Artsile löövad seekordsetest Tallinn Fashion Weeki disaineritest projektis kaasa ka Kaidi Kuur ja Diana Arno.

Täna õhtul liigub Tallinn Fashion Week juba Hilton Tallinn Park hotelli, mis on seekordse moenädala ametlikuks toimumiskohaks ning kus astuvad täna üles Kaidi Kuur, Mammu Couture, YEAR by Raivo Holm, Diana Denissova ja Iris Janvier.