Moodne naine kaardistab: kuus friiki, keda kohtad igas spordisaalis

Kõigejagaja

See naine, kes hüüab muidu eestlaslikult vaikivasse riietusruumi astudes kõigile sukkpükse jalga venitajatele ja fööniga müristajatele personaalse tervituse, palub ühelt võõralt laenuks šampooni, teiselt kehakreemi, kurdab lohaka koristaja üle ja räägib nagu muuseas, kuidas toidupoes ei tahetud tema suurt kupüüri vahetada.

Enne kui märkad, istud temaga koos juba kakskümmend minutit saunas ja kuulad tema nutulaulu eksabikaasast, kelle pärast üldse trenni tuldi. Veel enne õhtu lõppu on ta jaganud sinuga detaile oma menstruatsioonikrampidest, raamatupidamisest ja lemmiktomatisupist ning kui üritad vihjata, et sul on aeg minna, haarab ta lennult järgmise mööduja oma uueks ohvriks.

Armuke

Meie klubis on üks päris naeruväärne olukord, kus alati sattuvad samal ajal rajale kõrvuti üks abielumees ja temasse absurdsuseni armunud neiu. Nii palju olen ma poole kõrvaga pealt kuulnud, et pärast Tinderis kohtumist läks mees oma armetu naise juurde tagasi, aga ühine huvi sama spordiala vastu jättis noortele sobiva augu edasi kohtuda.

Ega siis kodus ootav naine ei kahtlusta midagi, kui mees õhtul spordikoti haarab ja mõne tunni pärast õhetavana tagasi laekub. Mis aga parklas ja vaiksemas duširuuminurgas toimub, jääb ainult klubikaaslaste teada.

Süsteemimutt

Pidevalt satun ma garderoobi vahetult enne ühte nooremas keskeas naist, kel peab olema mingi ärevushäire vorm.

Nimelt on tal nii palju erinevaid süsteeme ja reegleid juba enne sportima hakkamist, et neist käib mul pea ringi. Tal peab alati olema see konkreetne viimane nurgakapp ja igaks juhuks veel kolm järgmist. Ühte paneb ta oma üleriided, teise pesuvahendid, kolmandasse uhkes üksinduses rippuma sukad.

Duši all kasutab ta kindlas järjekorras kolme erinevat juuksemaski ja venitusharjutuste jaoks on välja mõelnud nii keerulise koreograafia, et sellele peaks pileteid müüma.

Reeglite rikkuja

Süsteeminaise vastand on see väike punkar, kes ei allu ühelegi ettekirjutusele. Ükskõikselt raseerib ta end duši all, paneb märjas garderoobis föönitamise ajaks jalga porised saapad, käib ujumas ilma mütsita, jooksmas ketsidega ja saunas paljalt. Ma tean, mida ta mõtleb: «Mind teie reeglid ei murra!» Lihtsalt tema ei tea, et mina mõtlen, et väga rõve on temast sopaseks jäänud kahhelkividel paljajalu käia.

Enesetapja

Üks õudsemaid asju, mida sa teha saad, on käia kõva pohmelliga trennis. Nädalavahetustel ja esmaspäeviti näeb aga selliseid tüüpe meie klubis palju. Olgem ausad, olen minagi ennast baaripõrandalt üles korjanud, seitse tundi maganud ja siis suure hurraaga kloorivette patte lunastama läinud.

Need poolsurnus olekus trenni tulijad on ühelt poolt inspireerivad, aga samas teevad nad vigu, rikuvad tervist ja haisevad. Samas on pohmell väike patt inimeste kõrval, kes tulevad kohale ilmselges gripis, et basseinis oma pisikuid mulle näkku köhida ja duši all otse vette tatistada.

Privaatsusehull

Paratamatult juhtub naiste garderoobis selline hirmus lugu, et sind nähakse alasti. Teiste naiste poolt. Kes on ka alasti. Oh seda õudust!

Mõnele näitsikule on selline asi absoluutselt vastuvõetamatu, nii nad siis mõtlevad välja igasuguseid trikke, kuidas end võõraste pilkude eest peita. Nad vahetavad riideid kuidagi akrobaatiliselt end samal ajal saunalinaga kattes, nad istuvad kakskümmend minutit pärast dušši pingil, et oodata tühjemat hetke. Nad panevad vetsus kuivale kehale trikoo selga ja on kogu aeg kergelt paanikas. Ning ei saa sealjuures ise arugi, et kellelgi pole aega ega huvi nende sünnimärke või veidraid varbaküüsi kokku lugeda.