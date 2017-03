Naiskulturist häbistas avalikult jõusaalis käinud naist

Andrews tegi pilti jooksulindil jooksvast naisest, avaldas selle oma Instagrami ning kirjutas juurde: «Sangad. Vean kihla, et ta tellib omale burgereid.» Kulturistil on 17 000 jälgijat, kellest paljud mõistsid ta võõra naise häbistamise ja kiusamise pärast hukka.

Selle asemel, et vabandada, hakkas Andrews end vaid õigustama ja kirjutas nüüdseks kustutatud Facebooki postituses, et teine naine võttis tema telefoni ja kasutas seda jooksulindil olles. «Kogu lugu on pea peale pööratud. Inimesed, kes mind tunnevad, teavad, et ma ei ole kiusaja.»

Mõistagi ei ole võimalik, et teine naine tema telefoni kasutas, kui ta sellega ise pilti tegi, pealegi on sõna «sangad» otsene solvang ja ei ole telefoni kasutamisega kuidagi seotud, kirjutab Good Housekeeping.

Andrews seadistas oma Instagrami konto küll privaatseks, kuid avalikkuse pahameelt see enam ei peata. Paljud on häiritud just seetõttu, et ülekaalulistel inimesel on isegi raske jõusaali minna, aga veelgi ebameeldivam on see siis, kui ninakad fitnessimodellid neid altkulmu piidlevad.

Twitteris võrreldakse Diana Andrewsi modell Dani Mathersiga, kes sai hiljaaegu samal moel suure avalikkuse pahameele osaliseks, kui pildistas salaja spordiklubi pesuruumis end pesevat naist ning avaldas võõra alasti naise foto pilkavate kommentaaridega vürtsitatult oma Instagrami kontol. Mathers kaevati eraellu tungimise eest kohtusse ja otsust ei ole veel langetatud.

Andrewsi tobe kommentaar on kurb meeldetuletus, et naiste kehasid kommenteeritakse põhjendamatult palju ja sageli teevad seda just teised naised. Loodetavasti on sellised juhtumid õpetuseks neile, kes mõtlevad võõraste häbistamisega endale odavat kuulsust saada - peale avaliku hukkamõistu võib rumalale naljale järgneda ka kriminaalne karistus.