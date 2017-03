Üllatav «trenn», mis paneb kõik lihased su keres tööle

Värske uuring tõestas, et seks on ainus füüsiline tegevus, mis paneb tööle kõik lihased su keres, mis annab meile ainult veel põhjuseid linade vahel hullamist nautida.

Inimkehas on kokku 657 lihast, kirjutab LiveStrong (ja meenutab, et peenis pole üks neist). Uuringu teostanud Upbeat Active mõõtis, kui palju lihaseid me kasutame oma igapäevaseid tegevusi läbides. Nuttes kasutame me 17 lihast, sõnumeid saates 38, breiktantsides 133 ja golfi mängides 137 lihast. Kui sa aga korrektselt seksid, saavad mahvi kõik su 657 lihast!

Uuringu juht Mike Aunger selgitab, et magamistoas mängib rolli iga muskel. «Kõik skeletilihased on liikumiseks eluliselt olulised, pole vahet, kui jõuline see liikumine on,» ütleb Aunger. «Kõik (autonoomsed) silelihased mängivad lakkamatult rolli, et meie seedimine, hingamine, vereringe ja kehalised funktsioonid töötaksid veatult ning, loomulikult, meie südamelihased on üliolulised, et veri jõuaks õigetesse kohtadesse.»

Nii naistel kui meestel mängivad seksimisel kõige olulisemat rolli vaagnapõhjalihased. Meeste puhul aitavad treenitud vaagnapõhjalihased kaasa erektsioonile ja ejakulatsioonile, naistel aga kliitori erektsioonile ja orgasmiaegsetele kokkutõmmetele. Parim osa on see, et parim viis seda ja teisi «seksilihaseid» treenida on rohkem seksida.

Aunger hoiatab, et liiga vähene liikumine on ülemaailmselt üks peamisi surmapõhjuseid, mis võib tõsta suremusriski suisa 20-30 protsendi võrra. «Sünnist kuni umbes 30. eluaastani on su lihased võimelised kasvama suuremaks ja tugevamaks. Neljandasse elukümnendisse jõudes aga pole su lihased enam nii tugevad kui varem, seega oled sa suuremas vigastusteohus ja samuti on sul aina raskem igapäevaga hakkama saada. Seega on aina olulisem oma lihaste tervise eest hoolitseda,» manitseb Aunger ja ütleb, et mitte liikudes võid sa päevas suisa 3-5 protsenti oma lihasmassist kaotada.

Parim viis on olla füüsiliselt aktiivne ning jah, siia alla kuulub ka regulaarne sekselu. Ideaalis võiks suguühe kesta vähemalt 30 minutit, kuid parem veel, kui see oleks 45 minutit. Kuid kui su voodiseiklused ei toimu just mitu korda päevas ja igapäevaselt, siis on parem, kui sa lisaksid oma tervise nimel kavasse ka mõned voodivälised treeningsessioonid.