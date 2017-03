Kuigi McDonald’si kiirtoidukett on algupäraselt Ameerikast pärit, on see teadupoolest oma kombitsad ajanud maailmas kõikjale. Iga kiirtoidulõksu langenud inimene teab, kui raske on dieeti pidades «mäkiburksile» ära öelda, kuid ehk lohutab sind teadmine, et mõnes teises riigis on teistel veelgi raskem.