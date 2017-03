Kolm kõige ohtlikumat eset lastetoas

Suurem osa noortest vanematest ostab lapse jaoks käru, võrevoodi ja kõhukoti, ilma milleta ei kujuta elu beebiga ettegi. Kuigi me eeldame, et kõik need asjad on lastele ohutud, ei ole see alati nii - igal aastal satub ainuüksi USAs traumapunkti üle 66 000 alla kolmeaastase lapse, kes on sattunud mõne väikelastetootega seotud õnnetusse.