Neli inimest, kellega sa ei tohiks mingil juhul oma suhteprobleeme arutada

Tunnete sõnastamine aitab meil endas selgusele saada ning mõtete valjult väljaütlemine võib teinekord heita situatsioonile uut valgust ning aidata leida probleemile lahenduse. Rääkimine aitab meil selgemini mõelda ning kuigi su partner peaks olema see, kellega te peaksite omavahel suhtest rääkima, on vahel tõesti vajalik rääkida kellegi kolmandaga.

Õige inimese valik võib olla raske, kuid see on ka eluliselt oluline. Kõige vähem tahad sa ju probleeme juurde tekitada, hoiatab Elite Daily.

Niisiis, kui sind vaevavad muremõtted, siis parem ära pöördu probleemide lahendamiseks nende inimeste poole.

Alaliselt vallaline sõber

On kaht tüüpi alaliselt vallalisi sõpru. Esimene tüüp on sõber, kellele meeldib vallaline olla. Talle ei meeldi olla kellegagi seotud ja probleem on siin selles, et sa võid kadestada tema «vabadust» ning tahta oma suhet lõpetada. Kas sa aga ka sisimas tahad lahku minna? Seega on parem panustada asjade klaarimisele otse oma kallimaga. Teist tüüpi alaliselt vallaline sõber on vallaline ja nukker. Tal ei õnnestu leida kohtingukaaslasi, mis teeb ta kurvaks ja kibestunuks ning tema nõuanded võivad olla sellest suhtumisest läbi imbunud – ta ütleb sulle, et sa ei väärigi säärast poiss-sõpra ja peaksid ta maha jätma. Meil kõigil on selliseid vallalisi sõpru. Niipea, kui sa seda lugema hakkasid, kargas sulle ilmselt tema nägu silme ette.

Sõber, kes deidib liiga palju

See on inimene, kes suhtub suhetesse ülemäära kerglaselt. Kui sa aga oled täiskasvanulikus suhtes, ei tule suhtumine «meres on teisigi kalu» sulle väga kasuks. Mõistlikum on suhteprobleemid lahendada, mitte jääda oleksite-poleksite maailma kinni.

Sinu perekond

Su perekond armastab sind. Nad armastavad sind alati ja nii palju, et sa ei saa nende silmis eksida. See tähendab, et nad valivad automaatselt sinu poole. Suhteprobleemidest rääkimiseks on aga tarvis leida keegi erapooletu ja perelt seda nõuda on ebaõiglane.

Su eks

Mida iganes sa ei teeks, ära jumala eest pöördu oma eksi poole, et saada suhtenõu! Pole mingit põhjust, miks sa peaksid sel teemal oma eksiga suhtlema. Võimalus katastroofiks on liiga suur, eriti kui su suhe eksiga oli tõsine. Meenuta, et ta on su eks põhjusega.