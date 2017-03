Hea seks algab eelmängust: kuus soovitust, kuidas seda teha

Kuigi korduvalt läbi proovitud eelmängunipid võivad hästi toimida, ei tähenda eelmäng vaid oraalseksi ja naise erogeensete tsoonide hellitamist. Erutav eelmäng võiks alata juba enne magamistuppa jõudmist ning hõlmata kogu keha ja hinge, õpetab Ulakas Kaunitar.

Järgmised soovitused ei ole võti seniavamata saladuste laekasse, aga võib olla, et kasutasid neid võtteid viimati oma suhte alguses ja need on minevikuhõlma vajunud.

1. Ennastunustav miilustamine diivanil (justnagu keskkooli ajal)

Kui meenutada esimesi suhteid, siis usun, et paljudel meenub kas või üks kord, kui diivanil väga kuumaks on läinud. Ennastunustavad suudlused, teineteise kehade kompimine ja seksi imiteerimine riideid seljast võtmata võib õige inimesega olla äärmiselt erutav ja kirgi küttev. Kui naised muretsevad tihti miljoni pisiasja pärast, mis puudutavad nende keha, siis riiete selgajätmine aitab naisel lõdvestuda ja nautida muretult iga hetke. Selline eelmäng võib olla eriti erutav, kui taustaks mängib kirglik muusika või telekast tuleb erootiline film.

2. Spontaansed puudutused

Keelatud tegevus toob kaasa adrenaliinitulva. Miks mitte alustada eelmängu juba avalikus kohas teiste pilkude all? Hoia oma kätt tema pepul või silita tema jalga, anna talle otseselt mõista, mida sa tahad ja siis tõmba tagasi.

3. Kirglik keeltemäng

Pikad sügavad suudlused on tihti eelmängus alahinnatud. Kahe inimese keelte koreograafia on aga üks seksikamaid eelmängu osasid, mis kindlasti ei tee niiskeks ainult huuli. Pikk suudlus, kus kaks keelt tantsivad kirglikku tangot, on mõneski mõttes sarnane seksuaalakti endaga: mõlemad on märjad ja kuumad ja mõlema puhul toimub kahe keha ühinemine. Suudlemine on väga intiimne tegevus, milleks tuleb võtta aega ja mis loob emotsionaalse ja seksuaalse läheduse kahe inimese vahel.

4. Erootiline massaaž

Naise keha ettevalmistamine seksiks ei käi imelisest kliitorinupust, nagu osa mehi kipub eeldama. Naine vajab seksi nautimiseks ennekõike võimalust lõdvestuda ja jätta seljataha päeval tähelepanu nõudnud kohustused ja mured. Selleks on vaja hellitada kogu naise keha, ilma et ta tunneks survet olla hetkega niiske ja valmis seksuaalaktiks. Kui mõnus lõdvestav massaaž võib naise vastupidiselt soovitule hoopis magama panna, siis erootilise massaaži puhul võiks puudutused vahelduda suudluste ja hellitustega. Paita naise keha imetlusega, hõõru seda oma kehaga.

5. Suudlused kaelale

Kui rääkida erogeensete tsoonide hellitamisest, ei tohiks kindlasti ära unustada kaela, mis on naistel oluliselt tundlikum kui meestel. Sellest, et kael on üks erogeensematest kehaosadest, räägivad ka kireöödel kaelale imetud maasikad. Kuigi enamasti kaunistavad maasikad nooremapoolseid armastajaid, tahaks loota, et kogenumad armastajad pole mitte unustanud kaela suudlemist, vaid omandanud oskused, mis enda tegevusest märke maha ei jäta. Kaela suudlemist võiks alustada tagantpoolt liikudes külgedele ja ette ning kombineerides õrnu ja jõulisemaid suudlusi. Kinnised huuled vaheldumisi sooja niiske keelega ei jäta kuivaks ühtegi naist. Kui samal ajal naine veel tugevasse embusesse haarata, on võit kindel.

6. Eelmäng ilma puudutusteta

Naise võime erutuda ja orgasmi kogeda sõltub 50 protsendi ulatuses emotsioonidest ja 50 protsendi ulatuses füüsilisest stimuleerimisest. Lähene naisele tema mõtete kaudu saates talle erootilise sisuga sõnumi või e-kirja ja andes sellega tõuke fantaasiate tekkele.

Selleks, et suhet paremaks muuta, ei tulegi teinekord teha muud, kui vaadata minevikku ja otsida endas üles see noor armastaja, kes käitus omal ajal vastavalt instinktidele, mitte omandatud kogemustele ja tarkusele.