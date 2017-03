Millal toimuvad lapse tervisekontrollid ja mida seal uuritakse?

Viienda klassi õpilase tervisekontroll

Viiendas klassis peab tervisekontrolli teostama perearst, kes kindlasti huvitub lapse seksuaalsest arengust. Viimane on tõsine arutlusprobleem nii tüdrukutel kui poistel. Tekib mure, et sõbrannal on juba rinnad kasvanud, aga minul mitte, või on osadel poistel häbemekarvad kasvanud ja teistel mitte. Kõik tuleb omal ajal, sest iga lapse areng on tõesti isikupärane. Vaadeldes peeglis kõrvuti ninasid, on nad kõik erineva kujuga ja suurusega. Miks peaksid siis tüdrukute rinnad või poiste peenised olema ühesugused?

Seitsmenda klassi õpilase tervisekontroll

Seitsmendas klassis on põhitähelepanu pööratud õpilase vaimsele tervisele. Meedik uurib ühtviisi tähelepanelikult nii lapse toimetulekut õppetööga kui ka kaaslaste seltskonnas. Euroopa lastearstide konsensuses rõhutatakse üha enam lapse enese, mitte ainult tema vanemate, rolli oma tervise hindamisel ja kõrvalekallete märkamisel. Just selles vanuses võib esineda vererõhu kõrgenemist normist, samuti ülekaalulisuse teket. Muutuste aega, mil lapsest saab täiskasvanu, nimetatakse murdeeaks ehk puberteediks. Nooruki või tütarlapse kehas toimuv tekitab ilmselt arusaamatust ja vahel ka segadust, samas ka uhkust ja rahulolu enesega ning soovi ise otsustada.

Mida teha ülekaalulisusega?

Suhteliselt harva on ülekaalu põhjuseks mõni konkreetne ülekaalu soodustav haigus. Enamasti on lapse ülekaalu põhjuseks hea isu ja valed toitumisharjumused, mida põhjustab sageli ka perekondlik eelsoodumus. Peamiste põhjustena võib välja tuua kõrge energiasisaldusega toidu, eriti snäkkide ja kiirtoidu söömise, toidu ebaregulaarse näksimise söögivälistel aegadel nagu tänaval, televiisori või arvuti taga ja kindlasti vähese kehalise aktiivsuse. Kindlasti mõjutab toitumist ka tervisliku toitumise teadmiste puudumine. Selles vanuses saab arvuti abil kergesti määrata söödud toidu kalorsust ja saada soovitusi edasiseks. Tervise Arengu Instituudi kodulehel on NutriData toitumisprogramm, mis võimaldab personaalselt analüüsida energia- ja toitainete sisaldust söödud toidus. Tervisliku toiduvaliku peamised põhimõtted on: vastavus vajadusele –toiduga saadud energia peab olema vastavuses päeva jooksul kulutatud energiaga. Toidu mitmekesisus sunnib tegema erinevaid valikuid igast toiduainetegrupist; tasakaalustatus- süsivesikud moodustavad päevasest koguenergiast 55-60 protsenti, toidurasvad 25-30 protsenti ja toiduvalgud 10-15 protsenti, kiudaineid peab olema 25-35 grammi. Ja lõpuks mõõdukus – tuleb arvestada toiduenergia hulgaga, eelkõige puudutab see magusaid ja rasvaseid toite, mis juba väikeses koguses annavad suure hulga energiat.

Üheksanda klassi õpilase tervisekontroll

Üheksandas klassis pöörab arst tähelepanu kehalisele aktiivsusele. Just selles eas loobutakse erinevatel põhjustel varasematest regulaarsetest treeningutest. Põhjustena tuuakse välja ajapuudust, uusi hobisid ja ka vähest motiveeritust tegevuseks. Arst huvitub ka õpilase enesehinnangust, millisena ta ennast näeb. Kõrge enesehinnang paneb lapse tundma end olulisena ning annab talle kindluse, et ta on piisavalt tark tegemaks ise õigeid otsuseid. Enesehinnangut saab ka ise korrigeerida keskendudes positiivsele, kiites ennast saavutatu eest päevas vähemalt ühe korra. Laps võiks seada eesmärgiks teo, mitte selle täiuslikkuse, julgema õppida oma vigadest, proovima uusi tegevusi, aitama teisi ja tundma elust rõõmu. Keskendudes enese positiivsetele külgedele, õpib laps, aga ka täiskasvanu ennast aktsepteerima ja armastama – see ongi positiivse enesehinnangu ja sellest tuleneva hea tervise alus.