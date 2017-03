Uskumatu pilt: kuus kuud kammimata ja pesemata juuksed said tänu suure südamega juuksurile imekauniks

Juuksur Kate Langman postitas oma Facebooki seinale foto soengumuutusest, mis on pälvinud väga palju tähelepanu. Seda ka arusaadaval põhjusel, sest pildi juurde kuulub südamlik lugu.

Kate töötab Ulta Beauty ilusalongis. Umbes kuu aega tagasi nägi ta leti ääres juuksehooldustooteid uurimas naist, kes küsimise peale jutustas talle oma loo. Et pikk jutt lühidalt kokku võtta, kannatas naine depressiooni käes ja ei saanud kuus kuud voodist välja. Ühtlasi tähendas see seda, et ta ei pesnud ega kamminud kogu selle aja ka oma juukseid, millest tekkis pähe üks suur tihke pusa. Tema krunn oli nii pulstunud, et käega katsudes jäi tunne, nagu selle sees oleks kivi.

Juuksur soovitas naisel juuksehooldustooted tagasi riiulisse panna ja broneeris talle enda juurde järgmiseks päevaks aja, kuid naine ei tulnud kohale. Kaks nädalat hiljem helistas ta salongi, pani uue aja, kuid ei tulnud jällegi kohale. Selleks ajaks arvas Kate, et depressiooni põdev naine ei tulegi kunagi oma juukseid tema juurde korda tegema, kuid ühel päeval oli naine platsis ja palus, et teda kohe ette võetaks, sest ta suutis end üle pika aja voodist välja vedada. Kuna juuksur võttis seda lugu väga südamesse, oli ta kohe hea meelega nõus.

Aega võttis küll kaua, kuid Kate tahtis iga hinna eest naist aidata. Kliendil oli palve, et juuksur säästaks juuste pikkust nii palju kui võimalik. Kuigi tavaliselt tuleks sellises olukorras vildistunud juuksed maha lõigata, siis Kate otsustas pingutada. Klient ei hoolinud ka teenuse hinnast, sest tahtis vaid ennast jälle iseendana tunda.

Kokku kulus juuksuril soengu korda saamiseks kaheksa ja pool tundi. Sellest neli ja pool tundi läks kammimisele, kolm tundi värvimisele ja pool tundi lõikusele. Kogu selle aja motiveeris juuksur end mõttes jätkama, sest tulemus on seda vaeva kindlasti väärt.

Lõpu poole tekkis kliendi silmi sära ja ta põsed hakkasid erutusest õhetama, sest peale selle, et ta sai jälle sõrmedega läbi juuste tõmmata, hakkas ta end jälle ka iseendana tundma.

«Ma muutsin täna kellegi elu,» kirjutas juuksur pildi juurde. «Ja ma ei unusta seda mitte kunagi. Kui see jõuab kunagi temani, siis ma tahan, et ta teaks kui tore, imeline, lahke, armas ja tugev inimene ta on. Ja mitte ainult kõike seda, vaid ka kui ilus ta on. Ta väärib õnne ja ma olen väga tänulik, et sain teda sellel esimesel sammul aidata.»