Peamised toitumist puudutavad põhjused, miks väikelapsed hakkavad kaalus liigselt juurde võtma

Emapiim katab lapse vee, valkude, rasvade, süsivesikute, mineraalainete ja mikroelementide vajaduse kuni tema kuuekuuseks saamiseni. Sellepärast ei ole vaja lisatoitu hakata andma enne neljandat elukuud harjutamise mõttes ja alates kuuendast elukuust on igapäeva menüüs lisatoit. Lisatoidu valik 1-3 aastaste menüüs määrab sageli toitumisharjumused isegi kogu eluks!

Lapse esimesel eluaastal vormitakse suur osa sellest, mida on oodata tulevikust. Siinjuures on toidul ja toitmisel täita ülisuur osa. See, kuidas last toidetakse esimesel eluaastal, avaldab väga suurt mõju kogu väikelapse perioodile.

Väga oluline on lapse esimese lisatoidu valimine ja kogu hilisem toitumine. Kui on lihtsalt suure isuga laps, siis võib teda kergesti üleliigselt toita, samuti ka siis, kui toit on liialt magus. Esimesteks lisatoitudeks peaks olema köögiviljapüree või teraviljapuder ning mitte valida puuvilja- või marjapüreed. Kuna magus maitseb väikelapsele hästi, võib ta hakata köögiviljadest ja putrudest keelduma siis, kui ta saab midagi maitsvamat. See aga viib ühekülgsele toitumisele. Ülekaal tekib, kui toiduga saadakse rohkesti suhkrut, antakse juua magusaid jooke ja mahlasid ning süüakse ebaregulaarselt ning energiarikkaid toite.

Kui lapsevanem või -vanemad on ülekaalulised, siis on ka lapsel suur risk rasvuda. Sellepärast targad vanemad mõtlevad sellele, et anda lapsele erinevaid täisväärtuslikke toite ja tuleks jälgida, et energia saamine ja kulutamine oleks tasakaalus. Harva põhjustab ülekaalulisust pärilik eelsoodumus ja hoopis olulisem märk on pere vale elustiil: süüakse ja juuakse magusaid, rasvarikkaid sööke, jooke ning lastele antakse vähe liikumisvõimalust! Meeldiv ja rahulik on väikelapsega tegelemise ja mängimise asemel panna ta istuma televiisori ette multikaid vaatama.

1-3 aastastel lastel ja ka hilisemas elus võib kehakaalu suurenemine kulgeda periooditi. Üks esimesi vigasid, mida vanemad teevad, on see, kui väikelaps võtab mõni kuu kaalus vähem juurde ja otsekohe hakatakse pingutama suuremate toidukoguste pakkumisega. Kui vanemad annavad oma lapsele väikelaste jaoks mõeldud piimasegu, siis selle tegemise juures on oluline meeles pidada, et segu tuleb valmistada täpselt juhise järgi: piimasegupulber tuleb segada veega, mitte piimaga ja anda seda lapsele nii palju, kui selles vanuses ja kehakaalus laps peaks saama.

Väga oluline on teada, et ka puuvilja- ja marjamahlad sisaldavad suhkruid ja need ei ole janujoogiks. Kui lastele anda palju juua lisatud suhkruga jooke, on samuti ülekaalu tekkeoht. Väikelaps, rääkimata veel imikust, ei vaja maiustusi: komme, küpsiseid, koogikesi ega muid maiustusi. Kui neid ei anna, siis väldime ka koolieas lastel liigset magusaisu. Magusavajaduse katavad kõige paremini puuviljad, marjad, kodust laadi keedised ja meie tüüpilised magustoidud, nagu puder kisselliga, kohupiimakreem marjadega, leivavorm puuviljadega. Sellistest magustoitudest imendub suhkur aeglasemalt kui magusatest jookidest ning ei tekita ülemäärast magusaisu.