Barista Andra Jüristo: eestlased on muutunud teadlikumaks ja nõudlikumaks

16. märtsil toimub restoranis Trühvel «Teeling Irish Premium Coffee Challenge — Barista vs Baarmen», mille eesmärgiks on välja selgitada parim Premium Iiri kohvi valmistaja, kusjuures ülesandeks on valmistada Iiri kohvist oma tvist. Üks osalejatest on barista Andra Jüristo, kes räägib endast ja oma eesmärkidest. Täna kahte restorani juhtival Andral on selja taga 14 aastat barista kogemust. Naine alustas baristana 2004. aastal ja on ennast sel alal koolitanud Londonis.

Palun räägi alustuseks oma baristaminevikust.

Ma alustasin teenindusalast tööd Raekoja platsi väikeses kohvikuteketis, mis kasvas pärast päris suureks, ja alguses ikka abitöötajana, pärast baristana. Alustasin baristana ja hiljem täiendasin oma teadmisi ka kokteilide ja veinide alal.

Kuidas ja kus baristaks õppida saab?

Mina õppisin töö käigus. Kohapeal olid igasugused koolitused ning minu jaoks oli see hästi põnev maailm. Kui saime Euroopa Liitu, käisin sageli Londonis ennast koolitamas. Seal on praegugi päris palju eestlasi, kes tegelevad põhjalikult kohviga. Need, kes tollal esimestena sinna läksid, liikusid väga kiiresti edasi, nad olid töökad ja nad koolitasid mind juba edasi. Sain harjutada toorainega, mida Eestis pole. Võistlused olidki need, mille jaoks sai ennast väga palju ette valmistada ja koolitada — kui teemat valdad, on kõike lihtsam teha.

Andra Jüristo. / Erakogu

Rääkides võistlusest, mis restoranis Trühvel toimub — kas Iiri kohv kuulub ka sinu lemmikute hulka?

Kindlasti kuulub. Kas ta on nüüd selline igapäevane jook, seda ei saa öelda, aga on tore taasavastada neid jooke, mida vahepeal ei tarbi, ja seda niimoodi võistluse laine peal.

Võistluse kohustuslikkeks komponentideks on The Brick kohv, Teeling viski, magustaja ja vahukoor — on juba peas mõtted keerlemas, et mida kokku teha? Võistlejatele on selles osas jäetud üpris vabad käed...

Selle koha pealt on mul küll keeruline, sest olen osa võtnud neist võistlustest, kus on ranged reeglid ja sa pead jääma piiridesse, seda just Iiri kohvi puhul, kus ei saa vaimukust kasutada. Klassikalisel võistlusel on tehnika olulisel kohal, aga praegusel juhul ongi nii, et mida vabamad käed sul on, seda keerulisem on. Kindlasti aitab kaasa ka see, et tol ajal sai tehtud oma retseptiga autorijooke, kohvikokteile. Võib-olla on see minu poolt alatu võte, aga ma kasutan kindlasti neid vanu jooke ära. Need retseptid on küll kümme aastat vanad, aga ei ole hullu!

Millist kohvi eestlane armastab, kui võib üldistada?

Ma arvan, et tänaseks on kõik kohvist teadlikumaks saanud. Ma ei tea, kas kõik täiskasvanud inimesed kohvi joovad, aga see on väga suur protsent, kes iga päev kodus kohvi valmistab. Kodused vahendid on läinud lihtsamaks ja konkreetsemaks ning samas on mänguplats suuremaks läinud, et kas kasutada presskannu või midagi muud. Restoranides ja baarides oodatakse parimat kvaliteeti ja see on hea, paneb ennast rohkem pingutama. Kohvi puhul on nagu munadega, ise tead, millisel viisil tahad seda süüa või juua.

Millise kohviga ise hommikut alustad?

Mina kasutan tavalist filtrikohvi, valan käsitsi väikestesse portselanfiltritesse ning eelistan tumedamat rösti, mis on täidlasem ja tummisem kui puuviljased kohvid.