Kõik, mida pead teadma elatisabist

Kohtumenetluse ajal elatisabi saamiseks on vaja pärast kohtusse pöördumist esitada taotlus sotsiaalkindlustusametile. Seda tuleb teha 45 päeva jooksul alates makseettepaneku määruse tegemisest või hagi tagamise määruse tegemisest. Koos taotlusega on vaja esitada makseettepaneku määrus, mis on tehtud elatisenõude esitamisel maksekäsu kiirmenetluses, või hagi tagamise määrus, mis on tehtud kohtus hagiavalduse alusel elatisenõude esitamisel. Üksnes hagiavalduse esitamisest kohtusse seega ei piisa ning selleks, et hagiavalduse esitamisel kohtusse oleks võimalik elatisabi taotleda, tuleb esitada ka hagi tagamise taotlus ning paluda, et kohus hagiavalduse menetluse ajaks kohustaks vanemat tasuma elatist alammääras. Hagi tagamise taotlus on viivitamatult täidetav ka kohtutäituri poolt, seega juhul, kui vanem hagi tagamise määruse järgselt ei asu elatist tasuma, saab anda nimetatud määruse kohtutäiturile sissenõudmiseks.

Kohtumenetluse ajal makstakse elatisabi kuni 150 päeva eest ühele lapsele 100 eurot kalendrikuus makseettepaneku määruse või hagi tagamise määruse tegemisest arvates. Elatisabi maksmine lõpetatakse, kui hagi tagamise määrus tühistatakse, elatisnõude kohtumenetlus on lõpetatud; ilmneb, et elatisabi maksmise alusel ei olnud või ei ole enam täidetud, võlgnik täidab ülalpidamiskohustust ning maksab lapsele elatist ulatuses, mis kohtumäärus ette näeb, võlgnik või laps on surnud.

Kohtumenetlusaegse elatisabi esimene väljamakse tehakse taotluse esitamise päevale järgneval kuul väljamaksmise kuu ja sellele eelnenud perioodi eest. Järgmised maksed tehakse järgmisel kuul väljamaksmise kuule vastavas elatisabi suuruses.

Elatisabi täitemenetluse ajal

Täitemenetlusaegset elatisabi makstakse lapsele kuni 100 eurot kalendrikuus, kui elatist maksma kohustatud vanem(ad) seda ei tee, kuigi elatis on kohtulahendiga või kohtulahendiga võrdsustatud haldusorgani otsuse alusel välja mõistetud, ning elatise sissenõudmiseks on täitetoimiku avamisest möödunud neli kuud ja pärast seda on tekkinud võlgnevus. Kui 4-kuulisele ooteperioodile järgneval kuul lapsele elatist ei laeku, siis hakkab sotsiaalkindlustusamet maksma lapsele elatisabi. Väljamakseid tehakse tagantjärele eelmise kuu eest järgmise kuu 10. kuupäevaks.

Juhul, kui vanem täitemenetluse ajal elatist tasub, siis moodustub elatisabi vahest, mis tekib vanema poolt tasutud summa maha arvestamisel elatisabi summast 100 eurot kalendrikuus. Selliselt ei maksta elatisabi, kui vanem tasub kalendrikuus elatist 100 eurot või enam. Juhul, kui elatis on välja mõistetud suuremas summas kui 100 eurot kalendrikuus ühe lapse kohta, siis ületavat osa elatisabi ei kata, samuti ei ole võimalik elatisabi saada maksimaalses summas 100 eurot kalendrikuus ühe lapse kohta, kui välja mõistetud elatis on väiksem. Juhul, kui välja mõistetud elatis on väiksem kui 100 eurot kalendrikuus ühe lapse kohta, siis piirdub maksimaalne elatisabi väljamõistetud elatise suurusega.

Täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks on vaja esitada elatisabi saamiseks taotlus kohtutäiturile. Nimetatud taotluse saab esitada kas koos täitemenetluse alustamise avaldusega või juhul, kui täite-menetlust on alustatud juba varem, siis igal ajal peale täitemenetluse alustamist. Sellisel juhul edastab täitur ise igakuiselt andmed sotsiaalkindlustusametile elatisabi maksmiseks.