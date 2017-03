Viis moodust, kuidas sa oled negatiivne ega anna endale sellest aru

Sa laidad teiste mõtted maha

Võib-olla sa ei ütlegi koosolekul otse, et kellegi teise mõte on nõme või kasutu, aga sa näitad seda oma suhtumisega välja. Pane tähele, kuidas sa kellegi jutule oma mõtetega vahele sõidad, kulmu kortsutad või silmi pööritad. Ole viisakas ja kuula inimene lõpuni. Isegi vaid kerge noogutus on vestluskaaslasele väga julgustav märguanne, et sa arvestad tema arvamusega ja see teeb kogu koosoleku produktiivsemaks ning meeleolu positiivsemaks, kirjutab Pure Wow.

Sa kurdad palju oma sõpradele

Sõpradega kokku saades on sul alati vaja ära märkida, kuidas üks kolleeg sulle närvidele käib ja et mees jätab oma sokid põrandale. Muidugi peab igaühel olema võimalus auru välja lasta, kuid see ei peaks olema peamine põhjus, miks sa oma sõpradega suhtled. Enne kui hakkad teisi tüütama, mõtle, kas 1) tahad seda kõike uuesti läbi elada ja 2) kuidas sa end ise tunneksid, kui su sõbrad pidevalt niimoodi käituksid. Mõtle, kas sul on rääkida millestki positiivsest?

Sa tunned end kellegi teise ebaõnne pärast paremini

Miks on nii põnev kuulda klatši vanast tuttavast, kes eriti inetult maha jäeti? Miks on see nii naljakas, kui me näeme, et keegi koperdab ja kukub? Enne kui hakkad end halvasti tundma, võta arvesse, et kahjurõõm on täiesti normaalne inimlik reaktsioon. Aga isegi kui kellegi teise häda ja viletsus võib sulle tõesti rõõmu teha, on see rõõm üürike ja tuleb kellegi teise arvelt. Kuluta seda aega parem iseendale.

Sa räägid pidevalt sellest, kui kiire sul on

Kõigil on kiire. Mida vanemaks me saame, seda rohkem on meil igapäevaseid kohustusi ja ringisebimist. See, et sul on kiire, on iseenesest mõistetav ja seda ei ole mõtet pidevalt korrata. Kui sul on nii palju aega, et sellest juttu teha, võiksid kasutada oma raskelt välja teenitud puhkehetke selleks, et olukorda nautida ja lõõgastuda.

Sa ei suuda end halvast olukorrast välja lülitada

Kui sul oli tööl väga raske päev, ei ole lihtne koju tulles säravalt naeratada. Sellegipoolest ei tasu terve õhtu mossitada ja partnerile kurta, kui vastik ülemus sul on. Õpi oma elus situatsioone eristama, et suudaksid puhkehetkel rahuneda ja puhata. Tööl keskendu tööle ja kodus tegele kõige sellega, mis teeb sulle rõõmu. Ela rohkem hetkes!