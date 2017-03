Eesti ema Dallases: kuidas on olla rase Ameerikamaal?

Minul on olnud rõõm olla lapseootel lausa kaks korda. Esimese raseduse tulemus ei olnud kahjuks parim, teise tulemusena olen aga nüüd uhke ema juba 5-aastasele Ruby Mae’le, kes on mu rainbow baby (vikerkaarelaps).

Ma garanteerin, et laste «tegemise protsess» on Ameerikas sama mis Eestis. Erinev on ootusaeg ja see, mis järgneb pärast sünnitust. Ma ei ole olnud Eestis lapseootel ning minu teadmised sellest, kuidas Eestis asjad käivad, pärinevad sõbrannade käest. Pean ka rõhutama, et elan Texases. Kuna Ameerika on suur ja lai, siis mõnes teises osariigis võib olla kõik pahupidi.

USAs on tervisekindlustus luksus ja teenus, mis iga inimene endale ise ostab. Ehk siis maksab paar sada dollarit kuus erakindlustusfirmale. Kui töötad heas firmas (või USA valitsuse jaoks) tagab selle tööandja või katab need kulud osaliselt. See on nagu kindlustus autole, sealhulgas on igal poliisil nn omavastutus ehk deductable, mille ise pead kinni maksma.

Enne USA eelmist presidenti, Obamat, oli rasedus pre-exsisting condition ehk «eelnevalt diagnoositud seisund» ning kindlustusfirmad võisid sulle südamerahuga kindlustusest ära öelda. Maksad omast taskust kinni kõik visiidid ja sünnituse. ACA (Affordable Care Act) lõpetas selle rumaluse, kuigi nüüd kui Trump on Valges Majas, ei tea, mis sellega saama hakkab…

Kui triibud käes, tuleb endale arst leida. Otsest seadust, et peaks ennast arvele võtma enne 12. nädalat, siin pole. Selle tõestuseks on vist see, et televisioonis jookseb lausa eraldi sari nimega «I didn’t know I was pregnant» («Ma ei teadnud, et olen rase»).

