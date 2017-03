Lasereemalduse spetsialist: ilusat tätoveeringut on kahju kustutada

Lasereemalduse spetsialist Marje Altrov räägib lähemalt, millest kõigest on võimalik tänu lasereemaldusele loobuda.

Kui rääkida lasereemaldusest, siis millest on võimalik tänu lasereemaldusele loobuda?

Minu põhiliseks huviobjektiks on tätoveeringud. Loomulikult on võimalik tätoveering täielikult eemaldada, aga koostöös tätoveerijatega on võimalik ette valmistada ka väga hea pind katmisteks, mis ei sea uue kavandi tegemiseks mingeid kitsendusi ning võimaldab saada endale just soovitud tätoveering, mitte uus «plärakas» vana kritselduse peale.

Lisaks tätoveeringute eemaldamisele on võimalik eemaldada ka püsimeiki, aga ka pigmendilaike, nagu tedretähnid, sünnimärgid, lentiigod, melasmad, mongoli laigud jne. Peale pigmenteerunud naha saab laseriga eemaldada ka läbi naha kumavaid pindmisi kapillaare ehk ämblikneevuseid nii näol kui mujal keha piirkondades, samuti ka aknearme ning teisi nahadefekte, nagu ebaühtlane naha toon või suurenenud poorid. Eraldi valdkond on veel küüneseene laserravi, mille puhul samuti laser väga efektiivselt aitab.

Milline on olnud teie kõige drastilisem juhtum ilumaailmas tegutsemise ajal just lasereemaldusega seoses?

Marje Altrov. / Erakogu

Eks iga klient ole individuaalne ja tema lugu minu juurde jõudes ainulaadne. Vahel vangutame koos kliendiga pead, et küll on ikka üks inimloom aldis rumalusi tegema ja rõõmustame, et ometi on võimalik esimese kallima nimi või kõrvuni ulatavad kulmud kenasti taas eemaldada. Samas kui teine klient tuleb eemaldama tunnustatud tätoveerija väga kena tööd, mis peale tegemist kliendile enam õige ei tundunud, ja mida minule kui kena tattoo-kunsti austajale lausa kriipivalt valus kustutada on.

Mida soovitaksite inimestele, kes on mõtlemas, kas ja kuidas teha tätoveering või püsimeik?

Üheksa korda mõõda, üks kord lõika! Jah, eemaldamise võimalus on olemas, aga see on aeganõudev, kulukas ning ka organismile lisakoormusena mõjuv. Parem mõtle, joonista või lase joonistada kavand, vaata seda aeg-ajalt umbes aasta jooksul ja kui siis ka antud kavand «see õige» on, siis lase see teha. Kindlasti vali väga hoolega, kus ja kellel seda teha lased! Iga kunstnik on erineva käega, uuri enne, kas see käekiri on see, mida sina enda peal näha loodad.

Mis on lasereemalduse põhitõed?

Tätoveeringu lasereemaldus ei ole mõni imeloom, mis tindi naha alt imekombel kaotaks. Eemalduse käigus purustab laser tätoveeringu tindi osakesed pisemateks kildudeks, mille keha immuunsüsteem sealt ajapikku kui võõrkehad eemaldab. Seetõttu tuleb arvestada, et kogu tätoveeringu eemaldamise protsess on aeganõudev ja iga protseduuri vahel peab olema vähemalt neli nädalat, kuid viimaste protseduuride vahe võib venida ka kuni kuue kuuni.

Protseduurile tulija peab olema terve ning oma tervist kogu protseduuride vältel hoidma, et kogu keha immuunsüsteemi vunk saaks minna tätoveeringu eemaldamise peale. Eemaldatava tätoveeringu piirkond ei taha saada päikest, esiteks hüperpigmentatsiooniohu tõttu, samas ka seetõttu, et eemalduse perioodil on nahk kaotanud osa oma loomulikust UV-vastasest kaitsest ning seetõttu on päikesepõletusele vastuvõtlikum kui ülejäänud piirkonnad. Protseduuri järgselt tuleb protseduuri piirkonda korralikult kreemitada ning vältida selle traumeerimist.